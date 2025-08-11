times-dark
Kozaczek
Tak dziś wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej. Ugina się od zniczy i kwiatów!

Ten widok łamie serce na pół! ZDJĘCIA

11.08.2025
Joanna Kołaczkowska, fot. AKPA.

Tak teraz wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku. Aktorka miała glejaka mózgu. 

Wiele osób było poruszonych nagłą śmiercią artystki po kilku miesiącach walki z chorobą.

Joanna Kołaczkowska, fot. AKPA.

Tak teraz wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej

Kilka dni później odbył się pogrzeb, który według ostatniej woli aktorki miał charakter świecki.

Joanna Kołaczkowska odeszła wśród najbliższych i wszystkich osób, które bardzo kochała…

Joanna Kołaczkowska, fot. AKPA. źródło AKPA

Tak teraz wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej

Mimo że minęło już trochę czasu od śmierci Joanny Kołaczkowskiej, to jej fani wciąż nie mogą się pogodzić ze stratą.

Nic więc dziwnego, że ciągle odwiedzą grób niezapomnianej aktorki.

Joanna Kołaczkowska, fot. Instagram.

Tak teraz wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej

Dariusz Kamys udostępnił w social mediach zdjęcie grobu Joanny Kołaczkowskiej. Ten widok porusza do łez. 

Miejsce spoczynku znanej aktorki aż ugina się pod ciężarem zniczów i świeżych kwiatów.

Joanna Kołaczkowska, fot. AKPA. źródło AKPA

Tak teraz wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej

Kochani,
to takie piękne… Wasza obecność przy grobie Asi, wasza miłość i pamięć wzruszają nas do głębi. Każdy kwiat i każdy znicz to pieczęć waszej pamięci – grób Asi jest nimi gęsto „ostemplowany” — napisał Dariusz Kamys na Instagramie.

akpa20250728_j_kolaczkowska_1019 (4) źródło AKPA

Tak teraz wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej

Przy okazji kabareciarz zwrócił się z prośbą do fanów aktorki i najbliższych, aby za każdym razem, gdy przynoszą nowy znicz lub kwiat, pamiętali o wyrzuceniu tego wypalonego.

