Kaczorowska i Rogacewicz zdradzili Polsat w dniu półfinału TzG. Jak mogli wyciąć stacji taki numer?!

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz będą jednymi z ulubieńców widzów „Tańca z Gwiazdami”. Widzowie typowali ich nawet na faworytów programu. Na parkiecie emanowali energią, uśmiechem i świetną chemią, a jury nie szczędziło im pochwał. Wszystko wskazywało na to, że zajdą bardzo daleko.

Relacja z Polsatem

Po eliminacji para błyskawicznie opuściła studio i zniknęła z mediów. Jak się okazało, tuż przed realizacją odcinka kabaretowego Polsatu, w którym mieli wystąpić, niespodziewanie ogłosili, że nie pojawią się na planie. Dla władz stacji był to spory cios, a sytuacja wywołała niemałe zamieszanie w kulisach. Kabaret K2 szybko podchwycił temat i stworzył ich zabawną karykaturę, żartując z całego zamieszania.

Choć relacje z Polsatem wyraźnie się ochłodziły, Agnieszka i Marcin nie zamierzają się poddawać. Zamiast rozpamiętywać przeszłość, postanowili przekuć emocje w coś twórczego. Tak narodził się ich autorski spektakl taneczno-muzyczny „Siedem”. W rozmowie w programie „Pytanie na Śniadanie” nazwali go swoim „wspólnym dzieckiem”.

Agnieszka przyznała, że taniec pozwala jej wyrażać emocje, których nie da się opisać słowami. Dla niej „Siedem” to opowieść o wolności, kobiecości i poszukiwaniu siebie. Marcin dodał, że w sztuce podobnie jak w związku, najważniejsze są zaufanie i przestrzeń dla drugiej osoby.

Jedno jest pewne: mimo trudnych chwil i chłodnych relacji ze stacją, ta para wciąż potrafi zaskakiwać i pokazuje, że pasja może być najlepszym sposobem na nowe początki.

Wolność w związku

Agnieszka Kaczorowska, gdy tylko może dzieli się swoimi głębokimi refleksjami na temat życia, relacji i rozwoju. Tym razem postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami. Jak sama przyznała, wolność w miłości nie oznacza braku więzi. Jest to dojrzałe zaufanie i ogromna akceptacja:

Mamy swoją przestrzeń wolności. Poprzez takie formy wyrazu możemy opowiadać o wszystkim. Poprzez taniec możesz opowiedzieć bez słów dużo głębiej o wielu tematach, na które słów często braknie. Ta wolność w relacji, ale też wolność jako taka siła do życia, wolność, która daje ci możliwość bycia sobą w różnych przestrzeniach – tłumaczyła Agnieszka.

Stwierdza, że źle rozumie się słowo „wolność”. Wymownie przyznaje, że obecnie w związku czuje się wolna:

„Myślę sobie, że wiele osób troszeczkę zero-jedynkowo traktuje słowo wolność. Jak jesteś w związku, to znaczy, że nie jesteś wolny, a jak nie jesteś w związku, to znaczy, że jesteś wolny. To jest bardzo płaskie dla mnie” – powiedziała Kaczorowska w studiu TVP.

