To jedna z najgłośniejszych par ostatnich miesięcy – Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od momentu ujawnienia swojego związku nie schodzą z czołówek mediów. Ich emocjonalne występy w „Tańcu z Gwiazdami” podzieliły widzów, a po eliminacji dyskusja tylko przybrała na sile. Teraz głos zabrała Doda, która regularnie pojawia się na widowni programu.

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to temat, który od tygodni nie schodzi z ust internautów. Choć para odpadła już z programu „Taniec z Gwiazdami”, emocje wokół nich nie opadły ani na chwilę. Ich publiczne wyznania, pocałunki i pożegnalna przemowa Agnieszki stały się viralem w sieci.

Jedni uważają, że są zakochani po uszy i nie wstydzą się uczuć, inni że „przesadzają i grają pod publikę”. Teraz do gorącej dyskusji dołączyła Doda, która z perspektywy widza i producentki postanowiła rozłożyć ich występy na czynniki pierwsze.

Zdaję sobie sprawę, że ich rodzaj ekspresji uczucia może być drażniący. Zwłaszcza że żyjemy w państwie bardzo samotnych serc, ludziom, którym nawet już aplikacje nie pomagają, żeby być w związku. Codziennie są trzy rozwody (…) Takie zbytnie eksponowanie czy epatowanie uczuciami w miejscu, gdzie jest konkurs i są pary taneczne, może to być drażniące, jest to dziwne, może to być cringe – oceniła w rozmowie z Party.

Doda: “Są dziwni, bo są”

Mimo krytycznych słów, wokalistka nie ukrywa, że rozumie ich zachowanie. Jej zdaniem, zarówno Kaczorowska, jak i Rogacewicz, robią dokładnie to, czego wymaga od nich show-biznes – wywołują emocje.

Są dziwni, bo są. Jedno jest aktorem, drugie jest tancerką, to jest normalne. Są dziwni, bo są w show-biznesie. I ja to rozumiem. Dla mnie to jest dziwne, ale mi to robi emocje, to robi zasięg. Jako producent byłabym zachwycona – dodała.

W jej opinii takie zachowanie nie jest niczym złym – wręcz przeciwnie, w świecie mediów to właśnie emocje i kontrowersje napędzają oglądalność.