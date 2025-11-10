Kaczorowska i Rogacewicz zaskoczyli wyznaniem o dziecku. Chcieli to ogłosić w finale „TzG”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się w niedzielny poranek w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie opowiedzieli o nowym projekcie. Zakochani nie szczędzili sobie czułości, a ich słowa o dziecku zaskoczyły wszystkich. Czyżby chodziło o coś więcej niż wspólną pracę?

Zaskakujące wyznanie Kaczorowskiej i Rogacewicza

O nich mówi dziś cała Polska. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy poznali się na planie „Tańca z Gwiazdami”, nie zwalniają tempa. Choć ich związek od początku wzbudza ogromne emocje, zakochani nie przejmują się komentarzami i coraz chętniej pojawiają się razem publicznie.

Po gorącym sezonie w Polsacie przyszedł czas na nowy projekt. W niedzielny poranek para wystąpiła wspólnie w „Pytaniu na śniadanie”, gdzie opowiedziała o spektaklu, nad którym pracują od kilku miesięcy. W pewnym momencie rozmowy padły słowa, które natychmiast wywołały poruszenie:

To nasze dziecko – powiedziała z uśmiechem Agnieszka Kaczorowska, przytulając ukochanego.

Choć na chwilę w studiu zapadła cisza, szybko okazało się, że chodzi o ich najnowszy projekt artystyczny – spektakl „7”, który już wkrótce zobaczą widzowie w całej Polsce. Dla pary to pierwsze wspólne przedsięwzięcie zawodowe po zakończeniu przygody w „Tańcu z Gwiazdami”.

Nowy etap Kaczorowskiej i Rogacewicza

W rozmowie z prowadzącymi TVP2 Kaczorowska przyznała, że wspólna praca z ukochanym to dla niej „zupełnie nowy poziom relacji”: „To dla nas ogromne wyzwanie, ale też coś bardzo osobistego. Spektakl powstawał z potrzeby serca” – mówiła aktorka.

Z kolei Marcin Rogacewicz zdradził, że taniec i sztuka dały mu coś więcej niż popularność: „Zastanawiam się, dlaczego tak późno zacząłem tańczyć. To coś, co daje mi prawdziwą wolność”.

Zakochani nie kryli, że w ich relacji panuje harmonia i wzajemne zrozumienie:

Słuchamy siebie nawzajem, i to jest właśnie wolność – podsumowali zgodnie.

Burza w sieci po emisji programu

Ich pojawienie się w „Pytaniu na śniadanie” wywołało ogromne poruszenie. Widzowie zasypali media społecznościowe komentarzami. Jedni gratulowali pasji i odwagi, inni wciąż krytykują ich związek:

„Widać, że są szczęśliwi! Niech robią swoje.”

„Niech wreszcie dadzą im spokój. Widać miłość!”

„To wszystko wygląda jak promocja spektaklu, ale przynajmniej są autentyczni.”

Jedno jest pewne – występ Kaczorowskiej i Rogacewicza ponownie rozgrzał emocje wokół tej pary.