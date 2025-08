Za nami jesienna ramówka stacji Polsat i już w pełni znamy listę nadchodzących programów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych show sezonu jest jednak „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Tym razem program obchodzi swój wyjątkowy jubileusz, dlatego też na parkiecie pojawią się mocne nazwiska. Teraz w jednym z wywiadów Agnieszka Kaczorowska wspomniała o potencjalnej parze z Marcinem Rogacewiczem!

Agnieszka Kaczorowska o nowej edycji „Tańca z Gwiazdmi”

Przygotowania do nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” trwają pełną parą. Fani tanecznego show już nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Ten sezon będzie o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszej edycji Polsatowego show.

Jak już wiadomo, skład nowej edycji tanecznego show zasilą: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.

Choć ramówka Polsatu już za nami, wciąż nie wiadomo dokładnie, z kim dokładnie zatańczą uczestnicy programu. Największe zainteresowanie wzbudza jednak Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Fani i media już od tygodni spekulują, że to właśnie ta dwójka może zatańczyć w duecie. Z pewnością byłoby to wyjątkowe widowisko ze względu na to, że para już od jakiegoś czasu ma się ku sobie. Tancerka i aktor nawet już nieraz zostali przyłapani przez paparazzi na czułościach, a przed imprezą integracyjną „TzG” trzymali się za ręce.

Teraz podczas ramówki Polsatu Agnieszka zdradziła, że potencjalna para z Rogacewiczem byłaby dla niej ciekawym doświadczeniem, ze względu na to, że już się znają. Warto również dodać, że oboje pracują na deskach teatralnych i grają w spektaklu „Botoks”.

Na pewno byłoby to coś nowego dla mnie. (…) Ja zawsze moich partnerów w ‚Tańcu z gwiazdami’ – to będzie moja ósma edycja – poznawałam na początku treningów. Nigdy nikogo wcześniej nie znałam (…), więc byłoby to coś innego – dodała w rozmowie z „Pomponikiem”.

W relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza ewidentnie coś jest na rzeczy, jednak oboje wciąż nie komentują swojego statusu. Teraz Agnieszka przyznała, że ostatnie momenty w życiu nauczyły ją, aby nie ujawniać zbyt swojej prywatności, stąd z pewnością oboje milczą.