Kamila Boś z „Rolnika” była długo stalkowana. Wreszcie zapadł wyrok ws. jej prześladowcy
Czyżby to koniec jej perypetii?
Kamila Boś zyskała popularność dzięki udziałowi w 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Niestety ostatnie miesiące w życiu celebrytki były pełne stresu, a wszystko przez groźby i nękanie przez stalkera. Teraz rolniczka może w końcu odetchnąć z ulgą, bo sąd wydał wyrok w tej sprawie.
Kamil Boś walczyła ze stalkerem. Sąd surowo go ukarał
Kamila Boś rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała dzięki produkcji „Rolnik szuka żony”. Przyjęła ona nawet miano „Królowej pieczarek”, ponieważ właśnie ten rodzaj grzybów stanowi jej produkcję rolną, którą też pokazała w programie. Dzięki udziałowi w miłosnym reality show Boś nie tylko zyskała masę fanów i obserwatorów, ale niestety doczekała się również stalkerów.
Rolniczka na początku tego roku podzieliła się ze swoimi obserwatorami informacją, że ma stalkera, a w momencie ujawnienia tego sprawa ciągła się już od około roku. Rozprawa sądowa miała odbyć się w kwietniu 2025 r., jednak została przesunięta na późniejszy termin, czyli 18 września.
Przez ostatnią dobę miałam takie uczucie obrzydzenia niesamowitego, a nawet odruchy wymiotne, że z takim obrzydliwym człowiekiem muszę się spotkać. Obrzydliwym do granic możliwości – mówiła Boś.
Rolniczka w sieci podzieliła się również wiadomościami, jakie otrzymała od swojego stalkera, a brzmiały one: „Pilnuj swoich hal pieczarkowych, nie chcesz, żeby zostały spalone, bo różni są ludzie”, „Jeden telefon wykonam. Będą cię obserwować, pilnuj się, jak wychodzisz ze swojej firmy wieczorem”.
Teraz w końcu rolniczka stanęła w sądzie oko w oko ze swoim prześladowcą, który został skazany na cztery miesiące więzienia oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 m. Swoją radością Kamila podzieliła się w social mediach, pisząc:
Nie spodziewałam się takiego wyroku, więc tym bardziej cieszę się. Tak cieszę się, bo nauczmy się ponosić odpowiedzialność za swoje czyny! Mam nadzieję, że każdy, kto to będzie miał taki głupi pomysł nękania kogoś – powstrzyma się!