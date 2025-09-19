Kamila Boś zyskała popularność dzięki udziałowi w 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Niestety ostatnie miesiące w życiu celebrytki były pełne stresu, a wszystko przez groźby i nękanie przez stalkera. Teraz rolniczka może w końcu odetchnąć z ulgą, bo sąd wydał wyrok w tej sprawie.

Kamil Boś walczyła ze stalkerem. Sąd surowo go ukarał

Kamila Boś rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała dzięki produkcji „Rolnik szuka żony”. Przyjęła ona nawet miano „Królowej pieczarek”, ponieważ właśnie ten rodzaj grzybów stanowi jej produkcję rolną, którą też pokazała w programie. Dzięki udziałowi w miłosnym reality show Boś nie tylko zyskała masę fanów i obserwatorów, ale niestety doczekała się również stalkerów.

Rolniczka na początku tego roku podzieliła się ze swoimi obserwatorami informacją, że ma stalkera, a w momencie ujawnienia tego sprawa ciągła się już od około roku. Rozprawa sądowa miała odbyć się w kwietniu 2025 r., jednak została przesunięta na późniejszy termin, czyli 18 września.

Przez ostatnią dobę miałam takie uczucie obrzydzenia niesamowitego, a nawet odruchy wymiotne, że z takim obrzydliwym człowiekiem muszę się spotkać. Obrzydliwym do granic możliwości – mówiła Boś.

Rolniczka w sieci podzieliła się również wiadomościami, jakie otrzymała od swojego stalkera, a brzmiały one: „Pilnuj swoich hal pieczarkowych, nie chcesz, żeby zostały spalone, bo różni są ludzie”, „Jeden telefon wykonam. Będą cię obserwować, pilnuj się, jak wychodzisz ze swojej firmy wieczorem”.

Teraz w końcu rolniczka stanęła w sądzie oko w oko ze swoim prześladowcą, który został skazany na cztery miesiące więzienia oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 m. Swoją radością Kamila podzieliła się w social mediach, pisząc: