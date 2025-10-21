Dziś w jednym z warszawskich sądów na Pradze odbyła się kolejna rozprawa sądowa Katarzyny Cichopek, Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz. Warto wspomnieć, że aktorka zdecydowała się wystąpić na drogę sądową przeciwko „kobiecie petardzie”, oskarżając ją o naruszenie dóbr osobistych. Tym razem na sali zabrakło Cichopek i Smaszcz, ale był obecny Maciej Kurzajewski, który tak wytłumaczył się z nieobecności ukochanej.

Sprawa Anny Muchy i Smaszcz trafiła na wokandę! „Kobieta petarda” stchórzyła

Kolejna rozprawa Katarzyny Cichopek i Pauliny Smaszcz. Maciej Kurzajewski tak odpowiedział dziennikarzom

Proces sądowy, w którym Katarzyna Cichopek oskarżyła Paulinę Smaszcz o naruszenie dóbr osobistych, wciąż trwa. Przedmiotem sporu są wypowiedzi publiczne i relacje medialne dotyczące związku Cichopek z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim. Warto wspomnieć, że proces ruszył już w kwietniu. Wtedy obie panie pojawiły się w sądzie, a aktorce towarzyszył Kurzajewski.

Sąd bardzo długo perorował na temat ugody. Wraz z moim prawnikiem przyszłam przygotowana, więc gdy sędzia nas zapytał, czy jesteśmy gotowi na ugodę, mój prawnik zabrał głos i powiedział, w jakiej formie ta ugoda miałaby być. Ja dołożyłam, że mogę przeprosić, ale w drugą stronę to też się musi zadziać. Pani Katarzyna też powinna mnie przeprosić – mówiła Paulina Smaszcz po pierwszym spotkaniu.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek prowadzą otwartą wojnę. Nie uwierzycie, o co się spięli!

Dziś w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga odbyła się kolejna rozprawa, podczas której na świadków powołano m.in. Macieja Kurzajewskiego, Annę Muchę i Joannę Kurską. Tym razem na miejscu zabrakło jednak obu pań, czyli pozwanej i powódki. Katarzyna Cichopek, choć nie pojawiła się w sądzie, to jej obecność nie była wymagana, ponieważ reprezentował ją pełnomocnik. Paulina Smaszcz również nie dotarła na rozprawę, a według nieoficjalnych informacji była żona Macieja Kurzajewskiego obecnie przebywa na wakacjach.

Maciej Kurzajewski znów w sądzie. Zeznawała Anna Mucha i Joanna Kurska

Na sądowej pojawił się natomiast Maciej Kurzajewski, czyli obecny partner Katarzyny Cichopek i jeden z kluczowych świadków w procesie. Dziennikarz przybył do sądu kilka minut przed rozpoczęciem rozprawy. Jak relacjonował obecny na miejscu reporter „Pudelka”, dziennikarz był spokojny i skupiony oraz unikał medialnego zgiełku.

Dziennikarze jednak dopytywali Kurzajewskiego, dlaczego sam pojawił się w sądzie. Na dociekliwe pytania w rozmowie z „Faktem” przyznał, że jego ukochanej zabrakło, ponieważ „są sprawy ważne i ważniejsze”, tym samym ucinając temat.

Jesteście ciekawi, kto wyjdzie zwycięsko z tej batalii?