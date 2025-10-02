Kim Kardashian i jej mama Kris Jenner złożyły pozew przeciwko Rayowi J., który miał publicznie oskarżać je o rzekome federalne śledztwo w sprawie wymuszeń rozbójniczych. Prawnicy celebrytek twierdzą, że zarzuty są bardzo poważne, a to podobno nie pierwszy raz gdy Ray J miał atakować rodzinę Kardashianek.

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie

Ray J, czyli były partner Kim miał publicznie twierdzić, że celebrytka i jej mama są objęte śledztwem w sprawie wymuszeń rozbójniczych i są objęte federalnym śledztwem o charakterze racketeering. Prawnicy określają to jako opieranie się na własnych przypuszczeniach.

Podstawą pozwu są po pierwsze komentarze Raya J. w filmie dokumentalnym „TMZ Tubi United States vs. Sean Combs” oraz jego oświadczenie podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych z 24 września. Prawnik twierdzi, że w tych wypowiedziach jest brak jakiegokolwiek potwierdzenia tych oskarżeń przez wiarygodne źródła.

Jego wypowiedzi zostały sformułowane jako fakty, a nie opinie czy spekulacje. Nie istnieje żadne federalne dochodzenie, które dotyczyłoby tych oskarżeń – wyznał prawnik Spiro.

Kim Kardashian i Kris Jenner twierdzą, że nieprawdziwe oskarżenia Ray J spowodowały „poważne i ciągłe szkody w ich życiu prywatnym oraz zawodowym”. Prawnik celebrytek w rozmowie z TMZ stwierdził, że choć gwiazdy nie raz były poddane nieprawdziwym plotkom, to tym razem sytuacja jest zbyt poważna, aby nie reagować, stąd pozew sądowy. Panie podobno w tej sytuacji domagają się odszkodowania oraz kar finansowych.

Kris Jenner i Kim Kardashian nigdy wcześniej nie wnosiły pozwu o zniesławienie, ani nie dawały się rozpraszać plotkom – ale ta fałszywa i poważna insynuacja nie zostawiła im wyboru – powiedział adwokat.

Warto wspomnieć, że Kim Kardashian i Ray J po raz pierwszy wywołali wspólny, wielki skandal w 2007 r. To właśnie wyciekła ich seks-taśma, która wzbudziła ogromne kontrowersje. Byłemu partnerowi celebrytki później nieraz zdarzało się negatywnie wpływać na jej wizerunek.