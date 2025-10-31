Prezydent Karol Nawrocki z prestiżową nagrodą. Dołączył do grona Dudy i Kaczyńskiego
Został uhonorowany tytułem "Człowieka Wolności".
Karol Nawrocki dołączył do grona laureatów jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskim życiu publicznym. Prezydent został uhonorowany tytułem „Człowieka Wolności Tygodnika Sieci” – nagrodą, którą wcześniej otrzymali m.in. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. W swoim przemówieniu Nawrocki zwrócił uwagę na znaczenie wolności jako wartości, która powinna jednoczyć Polaków.
Karol Nawrocki, od lat aktywnie działający na rzecz polskiej historii i edukacji, został uhonorowany tytułem „Człowieka Wolności Tygodnika Sieci”. To wyróżnienie trafia do osób, które jak podkreślają organizatorzy „swoją postawą, odwagą i konsekwencją w działaniu wpływają na kształt współczesnej Polski”.
Dla prezydenta to ogromne uznanie i symboliczny moment, który potwierdza, że jego działalność na rzecz budowania wspólnoty opartej na wartościach, pamięci i wolności została dostrzeżona.
Dziękuję z całego serca za Nagrodę „Człowiek Wolności Tygodnika Sieci”. My wszyscy od wieków – i mam nadzieję, na wieki – jesteśmy wezwani do wolności. Bo jest ona naszym wielkim narodowym kapitałem, który może budować kolejne pokolenia Polaków – napisał Nawrocki po otrzymaniu tytułu.
Wyróżnienie to wcześniej trafiło m.in. do Andrzeja Dudy, który otrzymał je w 2015 roku jako jedyny urzędujący prezydent. Laureatami byli również Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński i Julia Przyłębska – osoby, które w opinii redakcji „Sieci” przyczyniły się do umacniania polskiej tożsamości i suwerenności.
Karol Nawrocki od lat jest jedną z kluczowych postaci życia publicznego. Jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej był inicjatorem licznych kampanii edukacyjnych, projektów historycznych i wystaw poświęconych bohaterom narodowym. Po objęciu urzędu prezydenta kontynuuje tę linię, stawiając na promocję postaw patriotycznych i wzmacnianie wspólnoty narodowej.
Nagroda „Człowiek Wolności” to dla niego nie tylko prestiż, lecz także potwierdzenie, że wartości, które reprezentuje, znajdują szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
