Karol Nawrocki dołączył do grona laureatów jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskim życiu publicznym. Prezydent został uhonorowany tytułem „Człowieka Wolności Tygodnika Sieci” – nagrodą, którą wcześniej otrzymali m.in. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. W swoim przemówieniu Nawrocki zwrócił uwagę na znaczenie wolności jako wartości, która powinna jednoczyć Polaków.

Taki majątek ma prezydent. Karol Nawrocki po raz pierwszy ujawnił

Prezydent Karol Nawrocki z prestiżową nagrodą. Dołączył do grona Dudy i Kaczyńskiego

Karol Nawrocki, od lat aktywnie działający na rzecz polskiej historii i edukacji, został uhonorowany tytułem „Człowieka Wolności Tygodnika Sieci”. To wyróżnienie trafia do osób, które jak podkreślają organizatorzy „swoją postawą, odwagą i konsekwencją w działaniu wpływają na kształt współczesnej Polski”.

Popek o niechlubnej przeszłości Karola Nawrockiego: „Słyszałem, że się kiedyś napi**** i to równo”

Dla prezydenta to ogromne uznanie i symboliczny moment, który potwierdza, że jego działalność na rzecz budowania wspólnoty opartej na wartościach, pamięci i wolności została dostrzeżona.