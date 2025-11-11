„Czekam na przeproszenie”. Nawrocki nie wytrzymał podczas wywiadu na żywo. Wystarczyło jedno pytanie
Karol Nawrocki 10 listopada wieczorem wystąpił w programie „Gość Dzisiaj” na antenie TV Republika. Prezydent nie przebierał w słowach na temat rządu i kierownictwa służb specjalnych, które odmówiły mu spotkania. Nie obyło się bez mocnych słów. Prezydent domaga się przeprosin.
Karol Nawrocki w wywiadzie dla Republiki
Prezydent Karol Nawrocki podczas wywiadu z Danutą Holecką powiedział, że pierwszy raz od lat jako głowa państwa spotkał się z tym, że szefowie służb odmówili mu spotkania. Wyznał, że powinien być wyposażony „w pełną wiedzę”, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i „tego, co dzieje się na całym świecie, także za naszą wschodnią granicą”.
Wygrałem wybory. Prezydentem zostaje ten, kto wygrał wybory. Cała ta sytuacja nie wystawia najlepszego świadectwa premierowi i szefom służb. Po raz pierwszy po 1989 r. szefowie służb odmówili spotkania polskiemu prezydentowi. To jest odpowiedzialność przed prezydentem i przed narodem – powiedział Nawrocki.
Prezydent domaga się przeprosin
Karol Nawrocki na wizji powiedział wprost, że domaga się przeprosin od szefów służb za odmowę spotkania oraz stawienia się w jego gabinecie.
Czekam na przeproszenie i na stawienie się szefów służb u prezydenta Polski, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich – zaznaczył.
Prezydent Karol Nawrocki wyznał, że szefowie służb nie przyszli na rozmowę z prezydentem na polecenie premiera Donalda Tuska, co określił jako bardzo niepokojące. Jak się okazuje, głowa państwa nie zamierzała informować o sprawie opinii publicznej, ale zrobił to po wystąpieniu premiera na serwisie X.
Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Mam nadzieję, że pan premier wyciągnie z tego konsekwencje i że jest to pierwszy i ostatni raz, gdy posuwa się do polityki twitterowej wokół kwestii bezpieczeństwa – dodał prezydent RP.
Karol Nawrocki: „Nie ma na to mojej zgody”
Karol Nawrocki zaznaczył, że takie działania utrudniają mu wykonywanie konstytucyjnych obowiązków oraz zarzucił premierowi, że ten: „zdecydował, że prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa.”
Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody – podsumował Nawrocki.