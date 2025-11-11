Karol Nawrocki 10 listopada wieczorem wystąpił w programie „Gość Dzisiaj” na antenie TV Republika. Prezydent nie przebierał w słowach na temat rządu i kierownictwa służb specjalnych, które odmówiły mu spotkania. Nie obyło się bez mocnych słów. Prezydent domaga się przeprosin.

Karol Nawrocki w wywiadzie dla Republiki

Prezydent Karol Nawrocki podczas wywiadu z Danutą Holecką powiedział, że pierwszy raz od lat jako głowa państwa spotkał się z tym, że szefowie służb odmówili mu spotkania. Wyznał, że powinien być wyposażony „w pełną wiedzę”, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i „tego, co dzieje się na całym świecie, także za naszą wschodnią granicą”.

Wygrałem wybory. Prezydentem zostaje ten, kto wygrał wybory. Cała ta sytuacja nie wystawia najlepszego świadectwa premierowi i szefom służb. Po raz pierwszy po 1989 r. szefowie służb odmówili spotkania polskiemu prezydentowi. To jest odpowiedzialność przed prezydentem i przed narodem – powiedział Nawrocki.

Prezydent domaga się przeprosin

Karol Nawrocki na wizji powiedział wprost, że domaga się przeprosin od szefów służb za odmowę spotkania oraz stawienia się w jego gabinecie.

Czekam na przeproszenie i na stawienie się szefów służb u prezydenta Polski, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich – zaznaczył.

Prezydent Karol Nawrocki wyznał, że szefowie służb nie przyszli na rozmowę z prezydentem na polecenie premiera Donalda Tuska, co określił jako bardzo niepokojące. Jak się okazuje, głowa państwa nie zamierzała informować o sprawie opinii publicznej, ale zrobił to po wystąpieniu premiera na serwisie X.

Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Mam nadzieję, że pan premier wyciągnie z tego konsekwencje i że jest to pierwszy i ostatni raz, gdy posuwa się do polityki twitterowej wokół kwestii bezpieczeństwa – dodał prezydent RP.

Karol Nawrocki: „Nie ma na to mojej zgody”

Karol Nawrocki zaznaczył, że takie działania utrudniają mu wykonywanie konstytucyjnych obowiązków oraz zarzucił premierowi, że ten: „zdecydował, że prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa.”