Prezydent Karol Nawrocki na ustach całej Polski. Nie powstrzymał się nawet w czasie obchodów Święta Niepodległości. Huczy o tym cała Polska.

Święto Niepodległości 2025: Tłumy na ulicach

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości przyciągnęły tłumy – zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach Polski. Od rana w stolicy słychać było dźwięki orkiestr, patriotyczne pieśni i okrzyki radości. Ulice wypełniły się biało-czerwonymi flagami, a aura listopadowego chłodu ustąpiła gorącym emocjom.

W centrum uwagi – jak co roku – znalazł się prezydent Nawrocki. W towarzystwie przedstawicieli rządu, wojska i duchowieństwa złożył kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie uczestniczył w uroczystym marszu, który przeszedł Alejami Ujazdowskimi.

Święto Niepodległości 2025. Stylizacja Pierwszej Damy

Marta Nawrocka pojawiła się w stylowej, zimowej stylizacji, idealnej na oficjalne uroczystości. Miała na sobie biały, dwurzędowy płaszcz o klasycznym kroju, który pięknie kontrastował z czarnym golfem i czarnymi rękawiczkami. Takie zestawienie kolorów – czerń i biel – tworzy ponadczasową, minimalistyczną elegancję.

Całość uzupełniał delikatny kok oraz przypięta do płaszcza biało-czerwona rozetka patriotyczna, stanowiąca subtelny, ale wyraźny akcent symbolizujący narodowe barwy. Stylizacja była wyważona, schludna i świetnie wpisywała się w charakter uroczystości państwowych – pokazuje szacunek do okazji, a jednocześnie klasę i wyczucie stylu.

Uwagę obserwujących obchody przyciągnął gest prezydenta. W jednym z najbardziej komentowanych momentów dnia Nawrocki, idąc wśród tłumu, delikatnie ujął swoją żonę za rękę. Ten prosty, ale czuły gest natychmiast podbił serca internautów. Nie obyło się jednak bez kontrowersji.

Prezydent Nawrocki przyłapany

Okazuje się, że nawet podczas podniosłych uroczystości prezydent nie mógł się powstrzymać i ponownie został przyłapany na zażywaniu snusa. Ten zwyczaj Karola Nawrockiego budzi emocje od czasu, kiedy podczas debaty w trakcie kampanii wyborczej po raz pierwszy publicznie pokazał swój nawyk.

Także i tym razem wszyscy oglądający Marsz Niepodległości został sfilmowany w trakcie zażywania snusa.

Ciągle nasuwa się pytanie, czy to wypada?

