Karolina Ferenstein-Kraśko grzmi na celebrytów, którzy wypowiadają się o wojnie: „Najgorzej…"
Kto powinien komentować te dramatyczne wydarzenia? Karolina Ferenstein-Kraśko zwraca uwagę.
W czasach, gdy wojna stała się tematem numer jeden w mediach, a każda wiadomość dociera do nas w czasie rzeczywistym, pojawia się pytanie: kto powinien komentować te dramatyczne wydarzenia? Karolina Ferenstein-Kraśko zwraca uwagę na różnicę między opinią a wiedzą.
Karolina Ferenstein-Kraśko stwierdza, że celebryci nie powinni wypowiadać się o wojnie
Tymczasem celebryci często wypowiadają się w oparciu o emocje, czy prywatne przekonania. Karolina Ferenstein-Kraśko, znana przedsiębiorczyni i żona dziennikarza Piotra Kraśki, nie ma wątpliwości, że znane osoby nie powinny wypowiada się na temat wojny:
Najgorzej jeżeli osoby tzw. celebryci się na ten temat wypowiadają. Każdy ma swoje zdanie, mamy ekspertów, którzy informują o tym, co się dzieje na świecie. Raczej należy ich słuchać, a nie tego co, jakaś prywatna osoba, na przykład ja ma na ten temat do powiedzenia – przyznaje Karolina Ferenstein-Kraśko.
Rico | 27 września 2025
A niby kto ma być tym,,ekspertem”?