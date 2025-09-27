W czasach, gdy wojna stała się tematem numer jeden w mediach, a każda wiadomość dociera do nas w czasie rzeczywistym, pojawia się pytanie: kto powinien komentować te dramatyczne wydarzenia? Karolina Ferenstein-Kraśko zwraca uwagę na różnicę między opinią a wiedzą.

Tymczasem celebryci często wypowiadają się w oparciu o emocje, czy prywatne przekonania. Karolina Ferenstein-Kraśko, znana przedsiębiorczyni i żona dziennikarza Piotra Kraśki, nie ma wątpliwości, że znane osoby nie powinny wypowiada się na temat wojny:

Najgorzej jeżeli osoby tzw. celebryci się na ten temat wypowiadają. Każdy ma swoje zdanie, mamy ekspertów, którzy informują o tym, co się dzieje na świecie. Raczej należy ich słuchać, a nie tego co, jakaś prywatna osoba, na przykład ja ma na ten temat do powiedzenia – przyznaje Karolina Ferenstein-Kraśko.

