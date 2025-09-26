times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Gwiazdy brylują na XXV Gali Businesswoman Awards! W koronkowej sukni Maria Jeleniewska, Karolina Ferenstein-Kraśko

Michał Koterski, Beata Tadla, Urszula Dudziak, Urszula...

Beata Tadla Karolina Ferenstein-kraśko Maria Jeleniewska Misiek Koterski
/ 26.09.2025 /
Aurora
Maria Jeleniewska-min źródło AKPA

1 / 11

Maria Jeleniewska

W piątek 26 września na czerwonym dywanie XXV Gali Businesswoman Awards wystąpili m.in. Maria Jeleniewska, Karolina Ferenstein-Kraśko, Michał Koterski, Beata Tadla i inni.

Maria Jeleniewska źródło AKPA

2 / 11

Maria Jeleniewska
Karolina Ferenstein-Kraśko źródło AKPA

3 / 11

Karolina Ferenstein-Kraśko
Karolina Ferenstein-Kraśko-min źródło AKPA

4 / 11

Karolina Ferenstein-Kraśko
Michał Koterski-min źródło AKPA

5 / 11

Michał Koterski
Michał Koterski-min źródło AKPA

6 / 11

Michał Koterski
Beata Tadla źródło AKPA

7 / 11

Beata Tadla
Beata Tadla źródło AKPA

8 / 11

Beata Tadla
Urszula Dudziak-min źródło AKPA

9 / 11

Urszula Dudziak
Urszula Dudziak-min źródło AKPA

10 / 11

Urszula Dudziak
Urszula-min źródło AKPA

11 / 11

Urszula
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Plejada aktorów na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Kamilla Baar, Więckiewicz
Czerwony dywan
Kamilla Baar Marcin Dorociński
Plejada aktorów na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Kamilla Baar, Więckiewicz
Tomasz Sapryk, Karolina Porcari, Marcin Bosak, Juliusz Machulski, Agnieszka Holland i inni.
Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska
Czerwony dywan
Maja Ostaszewska Maria Sadowska
Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska
Andrzej Pągowski, Andrzej Chyra, Szczyl, Izabella Dudziak, Karolina Rzepa i inni.
Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…
Czerwony dywan Newsy Styl gwiazd Zagraniczni celebryci
Demi Moore Fashion Week
Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…
Na pokazie Gucci pojawiła się stylowa plejada gwiazd.
Gwiazdy brylują na Gali Otwarcia 50. FPFF! Urzekająca stylem Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Maja Ostaszewska
Czerwony dywan
Karolina Gruszka Maja Ostaszewska
Gwiazdy brylują na Gali Otwarcia 50. FPFF! Urzekająca stylem Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Maja Ostaszewska
Jerzy Skolimowski odebrał specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards.
Wielki powrót Mai Ostaszewskiej na salony! Olśniła soczystą czerwienią i odważnym dekoltem
Czerwony dywan
Maja Ostaszewska
Wielki powrót Mai Ostaszewskiej na salony! Olśniła soczystą czerwienią i odważnym dekoltem
Aktorka wystąpiła w obłędnej stylizacji na Gali Otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Zdrowe nawyki gwiazd: jakie małe zmiany w diecie pozwalają im błyszczeć na czerwonym dywanie?
Czerwony dywan
Dieta Gwiazdy
Zdrowe nawyki gwiazd: jakie małe zmiany w diecie pozwalają im błyszczeć na czerwonym dywanie?
Poznaj codzienne wybory gwiazd
Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela
Czerwony dywan
Angelina Jolie
Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela
 "Kocham mój kraj, ale w tym momencie nie poznaję go (...)" - zaczęła.
Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka
Czerwony dywan
Janusz Gajos Katarzyna Glinka
Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka
Katarzyna Walter, Małgorzata Opczowska-Łęska, Lidia Popiel, Janusz Gajos, Katarzyna Paskuda...
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Czerwony dywan
Ada Fijał Grażyna Szapołowska
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Joanna Horodyńska, Ada Fijał, Radek Pestka, Łukasz Kędzior i inni.
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Agata Młynarska Ewelina Ruckgaber
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Cezary Trybański, Piotr Musiałkowski, Ewelina Ruckgaber...
Plejada gwiazd na premierze „Skrzat. Nowy początek”! Małgorzata Opczowska zapozowała z synkiem, Rafał Mroczek…
Czerwony dywan
Katarzyna Ankudowicz Małgorzata Opczowska
Plejada gwiazd na premierze „Skrzat. Nowy początek”! Małgorzata Opczowska zapozowała z synkiem, Rafał Mroczek…
Mateusz Pawłowski, Katarzyna Ankudowicz, Wojciech Solarz, Marta Surnik...
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Czerwony dywan
Beata Tadla Jacek Rozenek
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Plejada aktorów pojawiła się na premierze spektaklu "Opiekunka na zabój".
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Czerwony dywan
Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Włożyła biały komplet. Wyglądała, jak śnieżynka!
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Czerwony dywan
Joanna Krupa Karolina Pisarek-Salla
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Marta Krupa, Michał Piróg, Katarzyna Sokołowska, Wojciech Łozowski, Marcin Tyszka...
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Czerwony dywan
Anna Czartoryska-Niemczycka Katarzyna Herman
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Zofia Ślotała-Haidar, Paulina Koziejowska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Bartłomiej Topa, Julia Pietrucha...
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Alicja Węgorzewska Bogna Sworowska
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Urszula Dudziak, Agnieszka Fitkau-Perepeczko...
 