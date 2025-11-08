Karolina Gilon w tym roku po raz pierwszy została matką. Teraz otworzyła się na temat macierzyństwa. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Przed nią poważna decyzja.

Karolina Gilon — od modelingu do telewizji

Karolina Gilon to polska prezenterka telewizyjna, modelka i dziennikarka, która swoją karierę medialną rozpoczęła od aktorstwa w serialu „Miłość na bogato”. Przełomem w jej rozpoznawalności był udział w 5. edycji programu „Top Model”, w której zajęła czwarte miejsce. To doświadczenie pozwoliło jej szybko przenieść się z modelingu do dziennikarstwa i prowadzenia programów, początkowo w TTV, gdzie była gospodynią magazynu „DeFacto” oraz show o metamorfozach „Druga twarz”.

Największą popularność zyskała po przejściu do Polsatu, stając się główną twarzą dwóch dużych formatów rozrywkowych: reality show „Love Island. Wyspa miłości” oraz sportowego show „Ninja Warrior Polska”.

Karolina Gilon skrycie marzyła o pokazie Victoria’s Secret. Chciała być ich aniołkiem!