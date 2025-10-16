Karolina Gilon skrycie marzyła o pokazie Victoria’s Secret. Chciała być ich aniołkiem!
Prezenterka podzieliła się z fanami zaskakującymi przemyśleniami!
Karolina Gilon zyskała szeroką popularność za sprawą udziału w „Top Model”. Mimo że szybko pożegnała się z programem, to otworzył jej drzwi do świata telewizji. Później widzowie oglądali ją w różnych formatach telewizyjnych, aż w końcu stała się prowadzącą „Love Island”. Niedawno Karolina Gilon podzieliła się z fanami zaskakującymi przemyśleniami. Okazuje się, że zawsze marzyła o jednej rzeczy!
Karolina Gilon chciała być aniołkiem Victoria’s Secret. Miała ambitny plan!
Karolina Gilon w relacji na Instagramie zdradziła, że zawsze chciała wziąć udział w pokazie mody Victoria’s Secret. To było wielkie marzenie modelki od kiedy pamięta. Niestety, ale nigdy nie udało jej się tego spełnić. Karolina Gilon w zabawny sposób to podsumowała:
No ale co? Jakby człowiek tak się uczesał ładnie, pomalował. Ubraliby mnie w taką ładną bieliznę, przykleili pióra do pupy. Też by się dało radę. Ale póki co, to jestem na etapie wstawania Franka, trzymając się za moje spodnie, które spadają mi z tyłka. Na każdym kroku, na którym tylko jestem w domu. Nie mogę się ruszyć, nie mogę nic posprzątać. Także tak. Pokaz Victoria’s Secret trzeba przełożyć na kiedy indziej — podsumowała Karolina Gilon.
Karolina Gilon to nie jedyna Polka, która marzyło o pokazie Victoria’s Secret. Wzięła w nim udział tylko jedna modelka!
Wiele modelek marzy, żeby przejść się po wybiegu razem z innymi modelkami Victoria’s Secret. Niestety, ale większości nie udaje się spełnić tego marzenia. Wszystko przez wysokie wymagania, które produkcja stawia przed modelkami Victoria’s Secret. Idealne wymiary i charyzma sceniczna to nie wszystko. Trzeba mieć też „to coś”, co sprawi, że zainteresują się tobą castingowcy.
Karolina Gilon to nie jedyna Polka, która marzyła, żeby być aniołkiem Victoria’s Secret. Podobne marzenie miała też Sandra Kubicka, której również nigdy nie udało się zrealizować marzenia. Jedynie Magdalena Frąckowiak — pochodząca z Polski światowa topmodelka przeszła po wybiegu Victoria’s Secret i była jedną z uwielbianych oraz głośno komentowanych modelek znanej marki.
