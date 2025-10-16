Karolina Gilon zyskała szeroką popularność za sprawą udziału w „Top Model”. Mimo że szybko pożegnała się z programem, to otworzył jej drzwi do świata telewizji. Później widzowie oglądali ją w różnych formatach telewizyjnych, aż w końcu stała się prowadzącą „Love Island”. Niedawno Karolina Gilon podzieliła się z fanami zaskakującymi przemyśleniami. Okazuje się, że zawsze marzyła o jednej rzeczy!

TYLKO U NAS! Występ Bohosiewicz w „TzG” pod znakiem zapytania: „To już nie są ŻARTY!”

Karolina Gilon chciała być aniołkiem Victoria’s Secret. Miała ambitny plan!

Karolina Gilon w relacji na Instagramie zdradziła, że zawsze chciała wziąć udział w pokazie mody Victoria’s Secret. To było wielkie marzenie modelki od kiedy pamięta. Niestety, ale nigdy nie udało jej się tego spełnić. Karolina Gilon w zabawny sposób to podsumowała:

No ale co? Jakby człowiek tak się uczesał ładnie, pomalował. Ubraliby mnie w taką ładną bieliznę, przykleili pióra do pupy. Też by się dało radę. Ale póki co, to jestem na etapie wstawania Franka, trzymając się za moje spodnie, które spadają mi z tyłka. Na każdym kroku, na którym tylko jestem w domu. Nie mogę się ruszyć, nie mogę nic posprzątać. Także tak. Pokaz Victoria’s Secret trzeba przełożyć na kiedy indziej — podsumowała Karolina Gilon.

Pierwsza Dama o córce: „Od trzech lat bawimy się w…”. Teraz Kasia spełniła marzenie!