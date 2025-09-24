Program „Ślub od pierwszego wejrzenia” wystartował na początku września, a edycja już budzi sporo emocji. Widzowie prześcigają się w spekulacjach, które pary przetrwały po zakończeniu eksperymentu. We wtorkowym odcinku zobaczyliśmy emocjonujące ceremonie, a miłość i wierność po grób przysięgali sobie m.in. Karolina i Maciej.

Fani na miłosnym tropie

Maciej jest uczestnikiem, który od początku budzi dużo emocji wśród fanów programu. Na co dzień jest bardzo aktywny w sieci, ale regulamin programu nie pozwala mu ujawniać, czy jego małżeństwo przetrwało. To jednak nie powstrzymuje fanów przed własnym „śledztwem”.

Jeden z internautów zauważył, że na nagraniach publikowanych na Instagramie Maciej występuje bez obrączki. Podobnie sytuacja prezentuje się u jego programowej partnerki Karoliny.

Natomiast, inna internautka zwróciła uwagę na inny znaczący szczegół. Karolina opublikowała na swoim profilu na Facebooku post, który dotyczy wynajmu mieszkania we Włocławku. Widzowie oczywiście stwierdzili, iż na pewno chodzi o wspólne ich lokum. Co sugeruje, że para jest nadal razem.

Co więcej, pojawił się głos „tajemniczej znajomej”, która twierdzi, że Karolina i Maciej wciąż są parą, ale do takich doniesień widzowie podchodzą jak na razie z rezerwą.

Jakby tego było jeszcze mało, to wśród gości obecnych na ceremoniach wypatrzono Anitę i Adriana, którzy są uczestnikami tego samego programu, co osoby wymienione.