„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału

Nowa edycja „Ślubu od pierwszego wejrzenia” niedawno ruszyła, a komentarze pod oficjalnymi postami programu już płoną. Internauci zgodnie piszą, że zamiast emocji i relacji uczestników dostają… coś, co psuje im przyjemność z oglądania. Co dokładnie wyprowadziło fanów z równowagi?

„Ślub od pierwszego wejrzenia” od lat przyciąga ciekawością: obcy sobie ludzie, decyzja „tak” przy ołtarzu i próba zbudowania małżeństwa pod okiem kamer. W nowej serii widzowie liczyli na szybkie zwroty akcji i konkrety kto z kim, jak im idzie, czy jest chemia. Po emisji kolejnego odcinka w komentarzach pojawił się jednak jeden, najczęściej powtarzany zarzut.

„Jeszcze dobrze się nie zaczęło i już reklamy”, „5 minut programu i… przerwa”, „O rajuśku, jakie nudy. Totalnie nic się nie dzieje” – piszą internauci, wytykając nadmiar przerywników i „przeciąganie” fabuły.

Inni dodają, że chcieliby mniej „pogaduszek ekspertów”, a więcej realnych interakcji par: „Wolałabym zobaczyć, jak te osoby spędzają czas razem, a nie o rodzinie i dyskusje w studiu”.

Pod postami przewijają się też pytania o tempo opowieści: „Czy dziś dowiemy się, kto jest z kim? Czy za kolejne dwa odcinki?” – dopytują, sugerując, że produkcja zbyt długo buduje napięcie. Ewidentnie widzowie chcą mniej zapowiedzi i powtórek, a więcej konkretu z życia świeżo upieczonych małżonków.

Na razie twórcy formatu nie odnieśli się do skarg. Czy w kolejnych epizodach „Ślub od pierwszego wejrzenia” przyspieszy, a ekran przejmą pary zamiast przerywników? Fani czekają i głośno domagają się zmian.