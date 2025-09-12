Wstrząsające wieści z Australii. Media obiegła informacja o nagłej śmierci Lachlana Rofe’a – 47-letniego uczestnika pierwszej edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” oraz późniejszego bohatera australijskiej wersji „Rolnik szuka żony”. Mężczyzna został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Camden. Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Co się wydarzyło?

Tajemnicza śmierć uczestnika „Rolnika” i „Ślubu od pierwszego wejrzenia”! Miał zaledwie 47 lat…

Australijska policja potwierdziła, że prowadzi śledztwo w sprawie niespodziewanego zgonu. Rofe zmarł w swoim domu, a służby ratunkowe przybyły błyskawicznie na miejsce. Lekarze robili wszystko, by przywrócić funkcje życiowe 47-latka, jednak bezskutecznie. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona, co tylko podsyca spekulacje.

Widzowie doskonale pamiętają Lachlana z ekranów – najpierw z „Ślubu od pierwszego wejrzenia” w 2015 roku, a później z programu „Rolnik szuka żony”. Choć jego relacje miłosne nie przetrwały próby czasu, Rofe zyskał ogromną sympatię widzów dzięki swojej autentyczności i szczerości. Po ujawnieniu informacji o śmierci, media społecznościowe zalała fala komentarzy i kondolencji.

„To takie smutne wiadomości…”, „Był taki młody”, „Pamiętam go z programu, nie mogę w to uwierzyć” – piszą poruszeni fani.

Rofe był znany także pod nazwiskiem Lachlan McAleer. Mimo zakończonych związków z ekranów, utrzymywał dobre relacje z byłymi partnerkami. Zdecydował się również na powrót do telewizji, co tylko umocniło jego popularność.

Jego nagła śmierć wstrząsnęła zarówno fanami, jak i lokalną społecznością. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tragedii. Śledczy analizują okoliczności zgonu i apelują do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje. Tymczasem fani żegnają swojego ulubieńca z reality-show, publikując poruszające wspomnienia.