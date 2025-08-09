Karolina Pisarek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek „Top Model”, po latach opowiedziała o chwili, która odmieniła jej życie. Przed kamerami wspomniała rozmowę z mamą sprzed lat — emocje wzięły górę i nie powstrzymała łez. Wyznanie poruszyło fanów programu…

Karolina Pisarek wyznała to o związku z Rogerem. ,,Nie dochodzimy do porozumienia…”

Karolina Pisarek nie powstrzymała łez. To, co powiedziała o mamie poruszyło fanów

„Top Model” od lat budzi emocje wśród widzów — nie tylko dzięki rywalizacji i sesjom zdjęciowym, ale też przez poruszające historie uczestników. W nowym formacie poświęconym gwiazdom programu Karolina Pisarek wróciła pamięcią do dnia, który rozpoczął jej wielką przygodę w show-biznesie.

Finalistka piątej edycji zdradziła, że podczas castingu w Warszawie powiedziała mamie coś, co na zawsze zapisało się w jej pamięci.

Pamiętam, jak przyjechałam do Warszawy na ten główny casting i moja mama chciała puścić lotka. Wtedy chyba było do wygrania 17 milionów. Ja powiedziałam do mojej mamy: „Mama, nie puszczaj tego lotka. Ja będę Twoimi 17 milionami”. No i jestem — wspominała z drżącym głosem.

Karolina Pisarek komentuje nagonkę na Dodę: „Mega słabe”

Kariera Karoliny potoczyła się błyskawicznie. Po „Top Model” wystąpiła w „Ameryce Express”, „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz „Tańcu z Gwiazdami”. Dziś jest nie tylko modelką, ale też jedną z najbardziej wpływowych polskich influencerek.

W wywiadzie porównała swoją drogę do baśni o Kopciuszku.

Moja historia to jest 100% taka historia Kopciuszka. I nigdy nie wiesz, kiedy trafi ci się ten los. Nagle pstrykasz palcami i jesteś w całkiem innym świecie — mówiła.

Karolina Pisarek zainwestowała w Dubaju! Planuje wyprowadzkę z Polski?

Już wkrótce widzowie poznają nowych uczestników „Top Model”, którzy tak jak Pisarek marzą o tym, by jedno wydarzenie zmieniło ich życie. Czy wśród nich znajdzie się kolejny „los wygrany na loterii”?