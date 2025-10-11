Piotr Mróz wyzywa publicznie męża Karoliny Pisarek. Roger Salla już odpowiedział!
"Taki jesteś kozak w sieci" - pisze Roger Salla.
Piotr Mróz wystąpił niedawno w „Good Luck Guys”. Na planie programu aktor znany z serialu „Gliniarze” skłócił się praktycznie ze wszystkimi uczestnikami show. Najgorzej wspominają go Monika Goździalska i Karolina Pisarek. Niedawno Piotr Mróz postanowił w związku z tym wyzwać na pojedynek męża modelki — Rogera Sallę. Jednak w ostatniej chwili zrezygnował. Partner Karoliny Pisarek zdradził zaskakujące szczegóły ich rozmowy.
Piotr Mróz chciał się bić z Rogerem Sallem. Potem nagle zmienił zdanie!
Piotr Mróz jest na językach wszystkich mediów za sprawą konfliktów z uczestniczkami programu „Good Luck Guys 2”. Mężczyzna stwierdził, że chętnie wziąłby udział w walce z Rogerem Sallą. Mąż Karoliny Pisarek zgodził się bez zastanowienia i powiedział, że chętnie zawalczy z aktorem z „Gliniarzy” w klatce:
Taka ciekawostka przy piątku. Zadzwonili do mnie chłopaki z Fame MMA z propozycją walki z pewnym charakterniakiem, który wyzywa i ciśnie kobiety. Pokazuje swoją wyższość w zawodach, w których liczy się siła. Wiadomo, że przeważnie facet ma więcej siły. Potem zrobił jeszcze drugi wielki błąd i wyzywał moją żonę. Nie odpuszczę tak tego, od razu zgodziłem się na tę walkę i powiedziałem, że formuła i limit wagowy jest mi obojętny — podsumował Roger Salla.
Później jednak Piotr Mróz zmienił zdanie, ponieważ – jak przekazał mąż Karoliny Pisarek – „chciałby dostać walkę, którą wie, że wygra”. Roger Salla uznał jego zachowanie za całkowity brak charakteru i oznakę słabości. Stwierdził, że mężczyzna nie powinien się tak zachowywać:
„Dostałem telefon zwrotny, że on nie weźmie tej walki, ponieważ chce mieć walkę, o której wie, że ją wygra. Taki jesteś charakterniak. Taki jesteś kozak w sieci. W programie pokazywałeś się, jakbyś był nie wiadomo jakim adonisem, siłaczem. Tutaj dostajesz propozycję i mówisz, że chcesz walkę, którą wiesz, że wygrasz. Wstyd i hańba. Jak znajdziesz gdzieś te swoje małe kuleczki w majtkach, to masz numer do chłopaków z FAME. A jak nie – to i tak prędzej czy później się spotkamy, bo pewnych rzeczy się tak nie zostawia. Zwykła pi**a bez charakteru. Nara” – podsumował Roger Salla.
Tara | 11 października 2025
🤣🤣ten Sala to jakiś nie teges.. różowe dresiki , adidaski i dookola róż..więc na dwoje babka wróżyła.. a ten Mróz to faktycznie kawał chama i myśli , że jest Al Pacino… czekam aż Sala mu limo zrobi🤣