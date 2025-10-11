Piotr Mróz wystąpił niedawno w „Good Luck Guys”. Na planie programu aktor znany z serialu „Gliniarze” skłócił się praktycznie ze wszystkimi uczestnikami show. Najgorzej wspominają go Monika Goździalska i Karolina Pisarek. Niedawno Piotr Mróz postanowił w związku z tym wyzwać na pojedynek męża modelki — Rogera Sallę. Jednak w ostatniej chwili zrezygnował. Partner Karoliny Pisarek zdradził zaskakujące szczegóły ich rozmowy.

Piotr Mróz jest na językach wszystkich mediów za sprawą konfliktów z uczestniczkami programu „Good Luck Guys 2”. Mężczyzna stwierdził, że chętnie wziąłby udział w walce z Rogerem Sallą. Mąż Karoliny Pisarek zgodził się bez zastanowienia i powiedział, że chętnie zawalczy z aktorem z „Gliniarzy” w klatce:

Taka ciekawostka przy piątku. Zadzwonili do mnie chłopaki z Fame MMA z propozycją walki z pewnym charakterniakiem, który wyzywa i ciśnie kobiety. Pokazuje swoją wyższość w zawodach, w których liczy się siła. Wiadomo, że przeważnie facet ma więcej siły. Potem zrobił jeszcze drugi wielki błąd i wyzywał moją żonę. Nie odpuszczę tak tego, od razu zgodziłem się na tę walkę i powiedziałem, że formuła i limit wagowy jest mi obojętny — podsumował Roger Salla.

