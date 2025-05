Karolina Pisarek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek, zainwestowała w nieruchomość w Dubaju. Choć na razie nie planuje przeprowadzki, nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. Co ciekawe, dom, który kupiła… jeszcze nie istnieje.

Karolina Pisarek kupiła nieruchomość w Dubaju. Nowy rozdział życia?

Kariera Karoliny Pisarek nabrała rozpędu po udziale w „Top Model”. Mimo że zajęła drugie miejsce, szybko stała się jedną z najpopularniejszych modelek młodego pokolenia. Od tamtej pory pojawia się na wybiegach, bierze udział w kampaniach reklamowych, występuje w telewizji, a jej życie prywatne i zawodowe nie schodzi z nagłówków portali.

Celebrytka nie ukrywa, że potrafi zarabiać i — co ważniejsze — rozsądnie zarządzać swoimi pieniędzmi. Do tej pory zainwestowała już m.in. w mieszkania w Polsce. Teraz zdecydowała się na kolejny krok — zakup nieruchomości w Dubaju.

Modelka zdradziła, że kupiła nieruchomość „off plan”, czyli w przedsprzedaży, jeszcze zanim rozpoczęto budowę. Dzięki temu cena była znacznie niższa niż za gotowy obiekt. To popularna strategia wśród inwestorów, szczególnie w dynamicznie rozwijających się miastach takich jak Dubaj.

Zainwestowałam w coś, co dopiero powstaje i oczywiście, jak coś jest off plan, to jest o wiele tańsze – wyjaśniła w rozmowie z ShowNews.

Choć kupno nieruchomości może sugerować chęć przeprowadzki, Karolina na razie nie podjęła decyzji. Sama przyznaje, że rozważa dwa scenariusze: albo zamieszka w Dubaju zimą, uciekając przed polskim chłodem, albo… sprzeda inwestycję z zyskiem.

To jest tak jakby moja skarbonka – mówi otwarcie.

Jak zaznacza, nie zamierza poświęcać czasu na remonty czy budowanie „od zera”. Woli gotowe przestrzenie, w których może od razu zamieszkać lub zainwestować dalej.

Karolina Pisarek od pewnego czasu dzieli życie między Polskę a zagranicę. Wspólnie z mężem, Rogerem Salla, inwestują w nieruchomości, ale też nie zapominają o pracy. Ona — jako modelka i influencerka, on — jako przedsiębiorca.

