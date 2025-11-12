Renata Pałys zasłynęła rolą w „Świecie Według Kiepskich”. Mimo trudnych relacji mocno przeżyła śmierć serialowej koleżanki Marzeny Kipiel-Sztuki. Teraz na jaw wyszły szczegóły testamentu aktorki.

Kariera Renaty Pałys

Renata Pałys to polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, a także scenarzystka i reżyserka teatralna. Ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim wrocławskiej filii PWST. Największą popularność zyskała dzięki roli Heleny Paździoch w popularnym sitcomie Polsatu „Świat według Kiepskich”, w którą wcielała się w latach 1999–2021.

Grała również epizodycznie w takich produkcjach jak „Samo Życie”, „Na Wspólnej” czy „Pierwsza miłość”. Pałys związana była również z teatrem, występując m.in. w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. Prywatnie jest żoną Krzysztofa Pałysa od 1982 roku, a także matką syna Krzysztofa i babcią.

Jakiś czas temu gwiazda musiała mierzyć się z ogromną stratą. Marzena Kipiel-Sztuka odeszła nagle.

Relacja Renaty Pałys i Marzeny Kipiel-Sztuki

Chociaż Renata Pałys i Marzena Kipiel-Sztuka, odtwórczynie ról sąsiadek, Heleny Paździoch i Haliny Kiepskiej w serialu „Świat według Kiepskich”, spędziły na planie ponad dwie dekady, ich relacja prywatna była bardziej skomplikowana niż na ekranie.

Renata Pałys otwarcie opisała ich znajomość jako „przyjaźń w jedną stronę”. Przyznała, że Kipiel-Sztuka często do niej dzwoniła, zwłaszcza gdy przechodziła trudne chwile, i zawsze mogła na nią liczyć. Pałys służyła jej wsparciem i pomocą. Jednocześnie zaznaczyła, że Marzena Kipiel-Sztuka była „wolnym ptakiem” i relacja nie działała w odwrotną stronę, co oznaczało, że Pałys nie mogła polegać na koleżance w takim samym stopniu. Aktorki utrzymywały kontakt nawet po zakończeniu zdjęć do serialu.

Ich więź ujawniła się szczególnie w ostatnich miesiącach życia Marzeny Kipiel-Sztuki, która zmagała się z chorobą nowotworową. Renata Pałys była jedną z nielicznych osób, które znały prawdę o jej stanie zdrowia i wspierały ją do końca. To właśnie Pałys, na prośbę koleżanki, publicznie poinformowała o jej śmierci, a także była zaangażowana w organizację jej pogrzebu.

Renata Pałys również porusza tematy własnej śmierci. Sporządziła nawet testament.

Renata Pałys wyznała prawdę o testamencie

Renata Pałys, znana z bezkompromisowego podejścia do trudnych życiowych kwestii, w tym śmierci, ujawniła w wywiadzie dla Plejady szczegóły swojego przygotowania na odejście. Podróżowanie, zwłaszcza liczne loty samolotem, skłoniło aktorkę do pragmatycznego zabezpieczenia swojej przyszłości.

W rezultacie testament i plan własnej ceremonii pogrzebowej spisała już dekadę temu.

Już zapowiedziałam moim bliskim, że po śmierci chciałabym zostać skremowana. A następnie, żeby moje prochy zostały rozsypane. Grób to zobowiązanie dla kolejnych pokoleń. Nie chcę, żeby ktoś stawał nad moim grobem i kładł kwiaty na moim nagrobku — wyznała.

Potraktowała to jako niezbędny element dbałości o porządek w obliczu nieprzewidywalnego losu.

A że moja mama pracowała w notariacie, wiem, jak to wygląda, gdy ktoś odejdzie i nie zostawi po sobie porządku. Rodzina potrafi się kłócić nawet nad trumną — tłumaczyła w rozmowie z „Faktem”.

Renata Pałys traktuje sporządzenie testamentu wyłącznie jako akt pragmatyzmu, a nie jako zwiastun bliskiego końca.

Każdy, kto ma choć trochę majątku, powinien to zrobić. […] Lepiej to zrobić wcześniej i mieć święty spokój — dodaje.

Pałys ujawniła lokalizację swojego testamentu, jednak stanowczo odmówiła podania szczegółów dotyczących beneficjentów i rozporządzonego majątku.

Mój syn ma oryginał, a notariusz kopię. Ciężko byłoby to podważyć, bo dokument jest dosyć mocno przypieczętowany prawnie. Rodzina wie, jak to wygląda. Ale szczegółów nie będę ujawniać publicznie — zaznaczyła.

