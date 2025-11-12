Sylwia Bomba dała się poznać widzom za sprawą udziału w reality show „Gogglebox. Przed telewizorem”. Osobowość telewizyjna stacji TTV chętnie dzieli się z internautami w mediach społecznościowych prywatnymi kadrami. Ostatnio jednak wszystkich zachwyciła zdjęciami z najnowszej sesji. Fani byli pod wrażeniem jej sylwetki, ale znaleźli się też tacy, którzy stwierdzili, że przesadziła z użyciem retuszu.

Sylwia Bomba wygarnęła wszystko hejterom. Poszło o używanie retuszu

Sylwia Bomba świetnie sobie radzi w social mediach jako influencerka. Na samym Instagramie obserwuje ją aż 980 tysięcy obserwatorów. Celebrytka ostatnio prezentuje fanom efekty ćwiczeń oraz restrykcyjnej diety, którą sobie ułożyła pod okiem specjalistów. Jej najnowsze zdjęcia zaskoczyły internautów. Niektórzy zarzucili jej, że przesadza z korzystania z Photoshopa!

