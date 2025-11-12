Odchudzona Sylwia Bomba pręży się w zmysłowej sesji. W komentarzach szaleństwo
Sylwia Bomba dała się poznać widzom za sprawą udziału w reality show „Gogglebox. Przed telewizorem”. Osobowość telewizyjna stacji TTV chętnie dzieli się z internautami w mediach społecznościowych prywatnymi kadrami. Ostatnio jednak wszystkich zachwyciła zdjęciami z najnowszej sesji. Fani byli pod wrażeniem jej sylwetki, ale znaleźli się też tacy, którzy stwierdzili, że przesadziła z użyciem retuszu.
Sylwia Bomba wygarnęła wszystko hejterom. Poszło o używanie retuszu
Sylwia Bomba świetnie sobie radzi w social mediach jako influencerka. Na samym Instagramie obserwuje ją aż 980 tysięcy obserwatorów. Celebrytka ostatnio prezentuje fanom efekty ćwiczeń oraz restrykcyjnej diety, którą sobie ułożyła pod okiem specjalistów. Jej najnowsze zdjęcia zaskoczyły internautów. Niektórzy zarzucili jej, że przesadza z korzystania z Photoshopa!
Sylwia Bomba wdała się w dyskusję z hejterką. Ależ jej wygarnęła!
Sylwia Bomba ma mocny charakter i nie boi się walczyć o swoje. Gdy przeczytała, jak jedna kobieta zarzuciła jej, że majstrowała przy swoich zdjęciach i przerabiała w programie graficznym sylwetkę, to nie kryła irytacji. Tak jej odpowiedziała:
Więc jeśli jakieś złośliwie panie piszą mi, że te zdjęcia wygenerowane są w Al albo, że są popisem Photoshopa, to przyjmuje to jako komplement. Chyba jest dobrze. Wy też tak możecie, do roboty drogie panie. Więcej pracy nad sobą, mniej złośliwości w stronę innych — podsumowała Sylwia Bomba.
Sylwia Bomba może liczyć na wsparcie fanów. Zaczęli jej słodzić!
Sylwia Bomba jednak wie, że zawsze wesprą ją obserwatorzy. Pod jej kadrami z sesji zdjęciowej w marynarce i zmysłowych podkolanówkach pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie kryli zachwytów nad sylwetką Sylwii Bomby oraz jej stylizacją. Padło wiele komplementów:
- Sylwia! Jak ty to robisz!? Z roku na rok coraz piękniejsza.
- Sylwia, jesteś boska. A ta stylówka? Majstersztyk. Pięknie wyglądasz.
- Wow! Petarda. Ale Grzegorz ma w domu torpedę. Nic tylko pozazdrościć…
- Ależ miło się na ciebie patrzy. Masz to coś. Brawo — pisali internauci.