Katarzyna Cichopek od lat kojarzona jest z jednym z największych hitów telewizji ,,Taniec z Gwiazdami”. To tam, na parkiecie u boku Marcina Hakiela przeżywała jedne z najbardziej emocjonujących chwil swojego życia. W rozmowie z Kozaczkiem o jubileuszowym odcinku show aktorka nie kryła wzruszenia i zdradziła kilka interesujących faktów.

Przyjaciel Katarzyny Cichopek wygadał się na temat daty ślubu! „Ciężko jest…”

Katarzyna Cichopek wspomina taniec z Marcinem Hakielem

Na samym początku wspomniała, iż jako jedna z nielicznych może pochwalić się, aż dwiema kryształowymi kulami. Jedną zdobyła w klasycznej edycji, a drugą podczas wyjątkowego finału finałów w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie zwycięskie pary walczyły o bursztynową kulę. Tak, to jest jeden jedyny taki odcinek, który powstał.

Odcinek specjalny, tak zwany finał finałów, czyli finałowe pary z trzech pierwszych edycji tego programu rywalizowały o bursztynową kulę, bo w tej kuli w środku, może nie było tego widać jest bursztyn, ponieważ cały ten odcinek odbywał się w Operze Leśnej w Sopocie. To był jednorazowy taki występ, odcinek specjalny i tam również pary ze sobą rywalizowały, również było głosowanie smsowe, również byli nasi wspaniali jurorzy i udało nam się akurat wygrać drugą tę kulę, więc jako chyba jedyna w historii tego programu mam dwie. I to jest naprawdę piękne – wspominała.

Kasia Cichopek z ogromnym sentymentem wraca pamięcią do swojej przygody w „Tańcu z Gwiazdami”. Jak przyznaje, był to dla niej niezwykły czas, pełen emocji i niezapomnianych chwil.

Wojewódzki zakpił z daty ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Nagle wspomniał o PiS!

To były piękne chwile. To jest w ogóle, uważam, najpiękniejszy format telewizyjny, jaki powstał.

„Jest to połączenie sportu, niesamowitego artyzmu. Program naciska na delikatne, wrażliwe struny emocjonalne w każdym człowieku. Widzowie to czują i wzruszają się, śmieją się, przeżywają te emocje razem z nami. Jest to program na żywo. To też jest dodatkowy zastrzyk adrenaliny, gdzie nie ma dubla, nie można się do tego przygotować. Co się wydarzy na parkiecie, trzeba sobie poradzić. (…) Ja najbardziej chciałam zostać do końca programu nie po to, żeby wygrać, ale po to, żeby zatańczyć wszystkie tańce tańca towarzyskiego. To jest naprawdę piękne”.

Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!

Udział w „Tańcu z Gwiazdami” okazał się też przełomowy dla jej kariery. Po programie wydała książkę o tańcu i swoją pasją zaraziła tysiące osób w całej Polsce. Druga edycja, w której występowała, cieszyła się rekordową oglądalnością, a dzięki temu taniec towarzyski stał się prawdziwą modą.

Cieszę się, że mogłam dołożyć małą cegiełkę do popularyzacji tańca w Polsce. Wielu młodych ludzi zaczęło się go uczyć, a ja mam poczucie, że w tym też jest moja zasługa – mówi z dumą.

Cały wywiad zobacz poniżej: