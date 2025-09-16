Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do jednego z najgłośniejszych ślubów roku. Zakochani już rozdali zaproszenia i zdradzili bliskim datę ceremonii. Teraz wyszło na jaw, że para ma dla gości nietypową prośbę, która sprawi, że ten weekend na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Wyszła na jaw data ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Manager pary zabrał głos!

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego coraz bliżej! Goście dostali nietypowe wymagania dotyczące strojów

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich znajomość zaczęła się od wspólnej pracy w „Pytaniu na Śniadanie”, a z czasem przerodziła w przyjaźń i miłość. Gdy potwierdzili swój związek, natychmiast stali się bohaterami medialnych nagłówków, a ich relacja do dziś budzi ogromne emocje.

Od tamtej pory fani śledzą każdy krok pary – od romantycznych wakacji po codzienne zdjęcia w mediach społecznościowych. Szczególne poruszenie wywołała fotografia z Grecji, na której Cichopek wystąpiła w białej sukni przypominającej ślubną. Teraz wszystko jest już jasne – Kasia i Maciej pobiorą się 25 października.

Cichopek i Kurzajewski szykują się do ślubu! Data już wyznaczona, a zaproszenia rozdane

Jak ustalił Świat Gwiazd, zakochani rozdali już zaproszenia i zdradzili gościom wyjątkowy szczegół dotyczący uroczystości. Na sobotę proszą o eleganckie, wieczorowe stroje, a na niedzielę… o sportowe! Zaplanowali dwudniową zabawę i chcą, by wszyscy bawili się swobodnie – zdradza znajomy pary ze „śniadaniówki”.

Jedno jest pewne – goście weselni Kasi i Macieja nie będą się nudzić. Ślub, a zaraz po nim dzień pełen niespodzianek, sprawi, że ta uroczystość zapowiada się na jedną z najbardziej oryginalnych w świecie polskich gwiazd.