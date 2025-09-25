Wojewódzki zakpił z daty ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Nagle wspomniał o PiS!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od 7 października 2022 roku tworzą zgraną parę nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Niedawno narzeczeni zaskoczyli wszystkich radosną nowiną. Jak poinformował jeden z informatorów serwisu Świat Gwiazd, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą ślub 25 października 2025 roku. Kuba Wojewódzki podzielił się dość zabawną refleksją na temat tego wydarzenia. Showman tak to skomentował w swoim felietonie.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdradzili datę ślubu. Kuba Wojewódzki ich wyśmiał!
Prowadzący „Halo tu Polsat” szykują się do wyjątkowej ceremonii, która za kilka tygodni będzie głównym tematem prasy kolorowej. Okazuje się, że rozdano już dawno temu zaproszenia, a goście weselni będą mogli bawić się z parą młodą przez dwa dni:
Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem — wspomniał menadżer pary, Patryk Wolski w rozmowie z Plejadą.
Kuba Wojewódzki stwierdził, ze nie przepuści takiej okazji. Dziennikarz w swojej stałej rubryce w tygodniu „Polityka” odniósł się do wielkiego, medialnego wydarzenia. Prezenter powiedział, że jego zdaniem data ślubu Cichopek i Kurzajewskiego jest bardzo wymowna. Nieoczekiwanie porównał ceremonię do… partii Prawa i Sprawiedliwości, której nie darzy wielką sympatią:
Do mediów wyciekła data ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. 25 października. To symboliczny termin dla radosnych wydarzeń. Tego dnia w 2015 PiS wygrało wybory do Sejmu i Senatu — wspomniał Kuba Wojewódzki.
Observer | 25 września 2025
Kuba ty lepiej podaj datę, kiedy przez tych dwoje cudzoloznikow (wg jej meza), bliskich znajomych poprzedniego szefa Tvp za Pisu,….. Pis przerżneło wybory samorządowe 2 lata temu! Bo dużo starszych ludzi identyfikowalo ich z PiS, dzięki tej zazylosci z bylym prezesem Tvp i jego żoną, ich częste pokazywanie faworyzowanie w tej telewizji, zwłaszcza po tej niemoralnej aferze Z ich zdrada w tle oraz ich ogromne nieadekwatne zarobki do ich umiejętności i wyksztalcenia działały na wielu ludzi bardzo drażniąco i oburzająco! A że ich było wtedy wszędzie pełno w Tvp propisowskiej, rządowej TV, to i oddźwięk był duzy !! Takie drugie dno….
ISKA | 25 września 2025
ciekawa jestem co ma wspólnego ich data ślubu z PIS , POWIEDZIAŁ CO WIEDZIAŁ A PLOTKARZE MAJA TEMAT NA ARTYKUŁ
Anonim | 25 września 2025
Anonim | 25 września 2025
iska | 25 września 2025
starszy dziadek wojewódzki niech się zajmie swoim zyciem a nie czepia sie zawsze tej pary, głupotę palnie a plotkarze sie podniecją , wszyscy wiedza ze to nie oni podali datę ślubu i nie żdziwię sie jak będzie to inna data