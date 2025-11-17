Nawigacja

Kasia Zillmann rozstała się z narzeczoną. Jest oświadczenie

Autor Kacper Kulaszewski

Katarzyna Zillmann to jedna z ulubienic widzów tej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Teraz gruchnęła wieść o jej rozstaniu z narzeczoną. Julia Walczak wszystko potwierdziła.

Katarzyna Zillmann zdobyła serca widzów

Katarzyna Zillmann – wybitna polska wioślarka od początku wzbudzała wielkie emocje. Od dłuższego czasu żyła w związku z kobietą – Julią Walczak, a w programie „Taniec z Gwiazdami” jako pierwsza kobieta w historii wystąpiła w parze z inną kobietą – Janją Lesar. Para szybko stała się ulubieńcami widzów.

Udział Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w programie „Taniec z Gwiazdami” wywołał ogromne poruszenie, stając się jednym z najbardziej komentowanych wątków tej edycji. Chemia między wioślarką a jej taneczną partnerką była widoczna i intensywna, co natychmiast podsyciło lawinę plotek i spekulacji. Publiczność i media z zapartym tchem śledziły każdy ich występ, a dyskusje o rzekomym romansie zdominowały internet i portale plotkarskie.

Szczególnie elektryzujący był moment, w którym panie odważyły się na pocałunek na parkiecie, który stał się symbolicznym gestem i wywołał falę zarówno entuzjastycznych, jak i krytycznych komentarzy. Bez wątpienia, Zillmann i Lesar udowodniły, że „Taniec z Gwiazdami” to nie tylko sport i sztuka, ale także przestrzeń do wzbudzania głębokich emocji i łamania tabu, niezmiennie przyciągając uwagę widzów.

Katarzyna Zillmann odpadła z „Tańca z Gwiazdami”

Choć Katarzyna i Janja były przez wielu uważane za murowanych faworytów – nie udało im się niestety dotrzeć do wielkiego finału. To był wielki cios dla pary, z którą od początku wiązano tak wielkie nadzieje.

Bardzo ją to boli. Ona czuje się wręcz upokorzona troszkę. Chodzi o to, że wydaje ci się nagle, że jesteś gorszy od innych. Coś takiego w tobie jest, szczególnie jak jesteś sportowcem. Ona nie przegrała olimpiady, a przegrała „Taniec z gwiazdami” – wyznała Janja Lesar w rozmowie z „Faktem”.

To jednak nie jest jedyna smutna wiadomość dla fanów utalentowanej wioślarki. Zaczęły bowiem krążyć niepokojące spekulacje wokół jej związku z Julią Walczak. Para niegdyś była niezwykle zgrana, a niektórzy wręcz uważali ich relację za wzorową. Ostatnio jednak coś się zmieniło – przestały się pojawiać nowe zdjęcia, wzmianki i komentarze. Zaczęły się spekulacje o kryzysie w ich związku – Julia przestała nawet pojawiać się na próbach Kasi, choć było do tej pory jej tradycją.

Katarzyna Zillmann rozstała się z partnerką

Julia Walczak, dotychczasowa partnerka Katarzyny Zillmann opublikowała kiedyś poruszającą rolkę mówiącą o jej ukochanej.

Kiedy 5 lat temu poderwałaś dobrze rokującą wioślarkę, a teraz masz medalistkę olimpijską, która wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami” – pisała.

Teraz jednak skomentowała nagranie, a jej komentarz zszokował fanów pary. Ich związek oficjalnie jest już przeszłością.

Nieaktualne jak coś – napisała Julia.

Pod jej komentarzem natychmiast pojawiły się słowa wsparcia ze strony fanów dawnej pary.

  • przytulam…
  • wyjdziesz z tego silniejsza. To wręcz Żenujące, co Cię spotkało
  • trzymaj się
  • brak słów. Pamiętaj, że klasy nie da się kupić. Ty ją masz, druga strona niekoniecznie.
  • wspieram

Na razie żadna ze stron nie podała szczegółów ani powodów rozstania.

Julia Walczak, Katarzyna Zillmann fot. Instagram
Julia Walczak, Katarzyna Zillmann fot. KAPiF
