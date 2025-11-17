Katarzyna Zillmann to jedna z ulubienic widzów tej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Teraz gruchnęła wieść o jej rozstaniu z narzeczoną. Julia Walczak wszystko potwierdziła.

Katarzyna Zillmann zdobyła serca widzów

Katarzyna Zillmann – wybitna polska wioślarka od początku wzbudzała wielkie emocje. Od dłuższego czasu żyła w związku z kobietą – Julią Walczak, a w programie „Taniec z Gwiazdami” jako pierwsza kobieta w historii wystąpiła w parze z inną kobietą – Janją Lesar. Para szybko stała się ulubieńcami widzów.

Udział Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w programie „Taniec z Gwiazdami” wywołał ogromne poruszenie, stając się jednym z najbardziej komentowanych wątków tej edycji. Chemia między wioślarką a jej taneczną partnerką była widoczna i intensywna, co natychmiast podsyciło lawinę plotek i spekulacji. Publiczność i media z zapartym tchem śledziły każdy ich występ, a dyskusje o rzekomym romansie zdominowały internet i portale plotkarskie.

Szczególnie elektryzujący był moment, w którym panie odważyły się na pocałunek na parkiecie, który stał się symbolicznym gestem i wywołał falę zarówno entuzjastycznych, jak i krytycznych komentarzy. Bez wątpienia, Zillmann i Lesar udowodniły, że „Taniec z Gwiazdami” to nie tylko sport i sztuka, ale także przestrzeń do wzbudzania głębokich emocji i łamania tabu, niezmiennie przyciągając uwagę widzów.

ZOBACZ TAKŻE: Impreza po finale „TzG”. Bagi nieźle świętował zwycięstwo. Wideo w sieci