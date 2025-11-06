Katarzyna Butowtt to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 80. Jej twarz znał każdy, kto śledził modę w czasach PRL-u. Była muzą najlepszych projektantów, występowała w kultowych reklamach, a jej styl określano jako połączenie elegancji i naturalnego uroku. Oprócz kariery w modelingu zajmowała się także pisaniem i jest autorką kilku książek i felietonów o modzie, stylu i życiu kobiet.

Choć przez lata błyszczała na wybiegach i w kampaniach reklamowych, dziś stroni od wielkiego świata show-biznesu. Od ponad czterech dekad jest szczęśliwą żoną muzyka Tomasza Butowtta.

Katarzyna Butowtt mieszka za granicą

Katarzyna Butowtt przez lata była stałą bywalczynią salonów, to dziś wybiera zupełnie inne życie. Od kilku dekad dzieli czas między Polskę a Norwegię, gdzie znalazła ukojenie i prawdziwy spokój.

Mój mąż, muzyk, wyjechał do Norwegii za chlebem wiele lat temu. Powiedział wtedy, że kiedyś wróci tam jako turysta. I tak się zaczęła nasza przygoda z tym krajem – opowiadała w rozmowie z Dzień Dobry TVN.

Kasia Butowtt i jej mąż są razem już ponad 40 lat. Dwa razy w roku wracają do swojego norweskiego domu, który z biegiem lat stał się dla nich drugim domem. To tam znajdują spokój z dala od wścibskich oczu.

Mamy tam święty spokój. Tomek policzył, że w sumie spędziliśmy tam już siedem lat życia – mówi z uśmiechem.

Modelka przyznaje, że w Norwegii najbardziej ceni ciszę, przestrzeń i niezwykłe światło. Jak zdradziła, to właśnie ona zachęciła Marcina Prokopa do odwiedzenia Skandynawii

Tam naprawdę można odetchnąć. Mało ludzi, spokój i to północne światło, które sprawia, że zdjęcia wyglądają jak z bajki. Czasem ludzie pytają, czy mam filtr. (…) Marcin powiedział mi kiedyś: „przez ciebie pojechałem do Norwegii”, a ja na to: „ja ci palcem nie pokazywałam!” – wspominała z rozbawieniem.

Katarzyna Butowtt miała wszystko: sławę, karierę i kultowe role. Dlaczego na lata zniknęła z ekranów?

Kasia i jej anegdota z Williamem

Podczas jednego z wyjazdów do Norwegii para przeżyła zabawną sytuację. W ich ulubionej miejscowości zatrzymał się… książę William.

Grupa glacjologów z Anglii przyjechała tam na badania. Właścicielka kempingu mówiła, że cała prasa się zjedzie. Książę przeniósł się wtedy do małego domku – naszego domku! – opowiadała. Po jakimś czasie w mediach pojawiły się nagłówki: „Butowtt z księciem Williamem” – śmieje się dziś modelka.

Dla Kasi Butowtt to tylko kolejny dowód na to, jak wyjątkowym miejscem jest Norwegia, ponieważ tam wszyscy są równi i nikt nie zwraca uwagi na tytuły czy sławę. Można być księciem, a i tak żyje się spokojnie, wśród natury.

