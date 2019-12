Khloe Kardashian (35 l.) spełnia się w roli matki małej True. Dziewczynka jest stale rozpieszczana. Kardashianka nie jest już z ojcem córki – Tristanem Thompsonem, z powodu jego licznych zdrad. Jednak wydaje się, że doskonale dzielą obowiązki w wychowywaniu dziecka. Koko postanowiła pochwalić się talentem córki do gry na pianinie i udostępniła rozczulające wideo.

Khloe Kardashian z córką na bazarku; True jest taka duża, że ledwo mieści się w wózku (ZDJĘCIA)

True Thompson gra na pianinie

Khloe Kardashian jest taka dumna z córki. Nic dziwnego, że Koko zachwyca się wszystkim, co zrobi roczna True. Dziewczynka jest przeurocza. True już teraz wygląda jak kopia swojego ojca – Tristana Thompsona. Na filmie, udostępnionym na Instagramie, True gra na mini różowym pianinie, które pewnie dostała jako jeden z prezentów od Świętego Mikołaja. Córeczka Koko na wideo uśmiecha od ucha do ucha, gdy odwraca się do kamery. Widać, że gra sprawia jej wiele radości.

Na słynnej wigilii u Kardashianów Koko i mała True pojawiły się w dopasowanych, złotych sukienkach. Khloe wyglądała seksownie w sukni o asymetrycznym kroju i wysokim rozcięciu, a True rozczulała w tiulowej mini wersji kreacji swojej mamy. Do sukienki Koko dobrała córce buty marki Timberland.

Mamusia i Tutu wyglądają niesamowicie – skomentował post Khloe koszykarz

Pomimo osobistego dramatu między Khloe i Tristanem, eks kochankowie wydają się radzić sobie lepiej niż kiedykolwiek w wychowywaniu dziecka.

Roczna True gra na pianinie:

