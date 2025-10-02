Koniec wielkiej miłości! Po 20 latach związku Ilona Wrońska i Leszek Lichota ogłosili rozstanie
Para wydała oficjalne oświadczenie.
Ilona Wrońska i Leszek Lichota to znana para aktorów. Poznali się w pracy, na planie serialu. Jak wyznawali we wcześniejszych wywiadach to była miłość od pierwszego wejrzenia.
Aktorska para UCZY swoje dzieci w DOMU. Nie tylko w czasie kwarantanny
Ilona Wrońska i Leszek Lichota ogłosili rozstanie
Byli razem ponad 20 lat. Para wspólnie grała na planach, prowadzili biznes, a także nie zapominali o rodzinie i wspólnych podróżach. Można by pomyśleć, że po tak długim czasie związku i budowania wspólnego życia i przyszłości zarówno w biznesie, jak i prywatnie, kryzys ich nie dotknie.
Ludzie pytają nas, czy się kłócimy. Nie mamy wybuchowych charakterów. Jak zdarza się jakiś konflikt – choć to za duże słowo – rozmawiamy albo odpuszczamy i wracamy do tematu później – wyznali jeszcze w lutym 2025 roku w rozmowie z Vivą.
Selena Gomez pokazała serię prywatnych kadrów ze ślubu. Miała aż trzy suknie ślubne… (FOTO)
Teraz jednak głos na swoim Instagramie zabrała Ilona, która ogłosiła oficjalne rozstanie z wieloletnim parterem. Zakochani wychowywali razem także synka i córeczkę. Tym bardziej szokujące jest zakończenie związku gwiazdorskiej pary.
W związku z licznymi zapytaniami o wspólne wywiady chcielibyśmy poinformować Was, że od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą i nie mieszkamy razem, ale nadal razem pracujemy i prowadzimy nasz glamping. Prosimy media o niekomentowanie naszego życia osobistego i uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci. Skupiamy się na pozytywach. Pozdrawiamy Ilona i Lechu — czytamy.
Anonim | 3 października 2025
Nuda