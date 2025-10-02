Ilona Wrońska i Leszek Lichota to znana para aktorów. Poznali się w pracy, na planie serialu. Jak wyznawali we wcześniejszych wywiadach to była miłość od pierwszego wejrzenia.

Ilona Wrońska i Leszek Lichota ogłosili rozstanie

Byli razem ponad 20 lat. Para wspólnie grała na planach, prowadzili biznes, a także nie zapominali o rodzinie i wspólnych podróżach. Można by pomyśleć, że po tak długim czasie związku i budowania wspólnego życia i przyszłości zarówno w biznesie, jak i prywatnie, kryzys ich nie dotknie.

Ludzie pytają nas, czy się kłócimy. Nie mamy wybuchowych charakterów. Jak zdarza się jakiś konflikt – choć to za duże słowo – rozmawiamy albo odpuszczamy i wracamy do tematu później – wyznali jeszcze w lutym 2025 roku w rozmowie z Vivą.

Teraz jednak głos na swoim Instagramie zabrała Ilona, która ogłosiła oficjalne rozstanie z wieloletnim parterem. Zakochani wychowywali razem także synka i córeczkę. Tym bardziej szokujące jest zakończenie związku gwiazdorskiej pary.