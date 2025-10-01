Selena Gomez pokazała serię prywatnych kadrów ze ślubu. Miała aż trzy suknie ślubne… (FOTO)
Wesele jakiego dawno w show-biznesie nie było
Selena Gomez i Benny Blanco w ubiegłą sobotę, czyli 27 września powiedzieli sobie „tak”. Uroczystość piosenkarki i producenta muzycznego miała miejsce w Santa Barbara. Ceremonia odbyła się w Sea Crest Nursery, a wesele zostało zorganizowane w specjalnych namiotach.
W tym wyjątkowym dniu Selena Gomez zaprezentowała się aż w trzech sukniach ślubne od Ralpha Laurena. Pierwsza kreacja piosenkarki charakteryzowała się dekoltem w stylu halter z drapowaniem oraz bardzo długim trenem i welonem.
Kolejna kreacja również była z dekoltem halter. Cała sukienka była wyszyta zdobną, ręcznie robioną koronką z kwiatami. W tej stylizacji nie zabrakło również odważnych prześwitów oraz znów długiego welonu.
Trzeci look panny młodej to zwiewna i prosta sukienka, sięgająca do połowy łydki. W tym przypadku robotę zrobił dekolt z odkrytymi ramionami.
Selena wśród opublikowanych kadrów pokazała również, jak wyglądał ich tort weselny. Ciasto było całkiem skromne w kształcie serca i z napisem: „Just married” oraz figurką młodej pary.
Warto wspomnieć, Selena Gomez i Benny Blanco zaczęli się spotykać pod koniec 2023 roku, a po raz pierwszy pokazali się wspólnie na Złotych Globach w 2024 roku, gdzie już nikt nie miał wątpliwości, że są parą. Pod koniec ubiegłego roku Selena poinformowała swoich fanów na Instagramie, że zaręczyła się z Bennym, dodając post z pierścionkiem zaręczynowym i podpisem „Wieczność zaczyna się teraz”.
