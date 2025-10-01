Selena Gomez pokazała serię prywatnych kadrów ze ślubu. Miała aż trzy suknie ślubne… (FOTO)

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

Warto wspomnieć, Selena Gomez i Benny Blanco zaczęli się spotykać pod koniec 2023 roku, a po raz pierwszy pokazali się wspólnie na Złotych Globach w 2024 roku, gdzie już nikt nie miał wątpliwości, że są parą. Pod koniec ubiegłego roku Selena poinformowała swoich fanów na Instagramie, że zaręczyła się z Bennym, dodając post z pierścionkiem zaręczynowym i podpisem „Wieczność zaczyna się teraz”.