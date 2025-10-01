times-dark
Kozaczek
Ale plota! Zagraniczni celebryci Związki gwiazd

Selena Gomez pokazała serię prywatnych kadrów ze ślubu. Miała aż trzy suknie ślubne… (FOTO)

Wesele jakiego dawno w show-biznesie nie było

Benny Blanco Małżeństwa Gwiazd Selena Gomez ślub
/ 01.10.2025 /
KJ
selena-gomez-benny-blanco-slub źródło Instagram/selenagomez

1 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

Selena Gomez i Benny Blanco w ubiegłą sobotę, czyli 27 września powiedzieli sobie „tak”. Uroczystość piosenkarki i producenta muzycznego miała miejsce w Santa Barbara. Ceremonia odbyła się w Sea Crest Nursery, a wesele zostało zorganizowane w specjalnych namiotach.

 

selena-gomez-benny-blanco-slub2 źródło Instagram/selenagomez

2 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

W tym wyjątkowym dniu Selena Gomez  zaprezentowała się aż w trzech sukniach ślubne od Ralpha Laurena. Pierwsza kreacja piosenkarki charakteryzowała się dekoltem w stylu halter z drapowaniem oraz bardzo długim trenem i welonem.

selena-gomez-benny-blanco-slub3 źródło Instagram/selenagomez

3 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

Kolejna kreacja również była z dekoltem halter. Cała sukienka była wyszyta zdobną, ręcznie robioną koronką z kwiatami. W tej stylizacji nie zabrakło również odważnych prześwitów oraz znów długiego welonu.

selena-gomez-benny-blanco-slub4 źródło Instagram/selenagomez

4 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

Trzeci look panny młodej to zwiewna i prosta sukienka, sięgająca do połowy łydki. W tym przypadku robotę zrobił dekolt z odkrytymi ramionami.

selena-gomez-benny-blanco-slub5 źródło Instagram/selenagomez

5 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

Selena wśród opublikowanych kadrów pokazała również, jak wyglądał ich tort weselny. Ciasto było całkiem skromne w kształcie serca i z napisem: „Just married” oraz figurką młodej pary.

selena-gomez-benny-blanco-slub7 źródło Instagram/selenagomez

6 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

Warto wspomnieć, Selena Gomez i Benny Blanco zaczęli się spotykać pod koniec 2023 roku, a po raz pierwszy pokazali się wspólnie na Złotych Globach w 2024 roku, gdzie już nikt nie miał wątpliwości, że są parą. Pod koniec ubiegłego roku Selena poinformowała swoich fanów na Instagramie, że zaręczyła się z Bennym, dodając post z pierścionkiem zaręczynowym i podpisem „Wieczność zaczyna się teraz”.

selena-gomez-benny-blanco-slub8 źródło Instagram/selenagomez

7 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco
selena-gomez-benny-blanco-slub9 źródło Instagram/selenagomez

8 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco
selena-gomez-benny-blanco-slub6 źródło Instagram/selenagomez

9 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco
selena-gomez-benny-blanco-slub10 źródło Instagram/selenagomez

10 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco
selena-gomez-benny-blanco-slub11 źródło Instagram/selenagomez

11 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco
selena-gomez-benny-blanco-slub12 źródło Instagram/selenagomez

12 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco
selena-gomez-benny-blanco-slub13 źródło Instagram/selenagomez

13 / 13

Ślubne kadry Seleny Gomez i Benny'ego Blanco
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Klaudia El Dursi ma za sobą trudną noc: „Mała się obkichała po pachy, później zasikała łóżko”
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Ciąża Córka
Klaudia El Dursi ma za sobą trudną noc: „Mała się obkichała po pachy, później zasikała łóżko”
Celebrytka odkrywa prawdziwe trudy bycia mamą...
Dorota Zawadzka stanowczo o sprzedaży alkoholu po 22:00: „Udar dla mózgu” (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd
Alkohol Dorota Zawadzka
Dorota Zawadzka stanowczo o sprzedaży alkoholu po 22:00: „Udar dla mózgu” (WIDEO)
Znana psycholog nie owijała w bawełnę...
Choroba prezydenta daje się we znaki. Tylko spójrzcie na dłoń Donalda Trumpa! (FOTO)
Ale plota! Wpadki gwiazd Z życia gwiazd
Choroba Donald Trump
Choroba prezydenta daje się we znaki. Tylko spójrzcie na dłoń Donalda Trumpa! (FOTO)
To nie wygląda dobrze!
Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Bella Hadid Hailey Bieber
Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak się wystroiły!
Karol Nawrocki tłumaczy się z zażywania „snusów” na ONZ: „To jest śmieszne”
Ale plota! Newsy Skandale
Karol Nawrocki Nałóg
Karol Nawrocki tłumaczy się z zażywania „snusów” na ONZ: „To jest śmieszne”
Prezydent po raz pierwszy zabrał głos po wielkiej sensacji...
Sydney Sweeney z przytupem świętuje 28. urodziny! Gwiazdorska obsada, tłumy gości i kosmiczne kostiumy
Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney z przytupem świętuje 28. urodziny! Gwiazdorska obsada, tłumy gości i kosmiczne kostiumy
Aktorka wyprawiła ogromną imprezę.
Rynkowski dopiero stracił żonę, a teraz grozi mu więzienie! Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura ujawnia…
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Kara
Rynkowski dopiero stracił żonę, a teraz grozi mu więzienie! Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura ujawnia…
Muzyk kilka dni temu pochował żonę, a teraz kolejny cios...
Dorota Zawadzka dosadnie o edukacji zdrowotnej. Jest wściekła na prezydenta Nawrockiego (WIDEO)
Aktualności Ale plota! Dzieci gwiazd Skandale
Dorota Zawadzka dosadnie o edukacji zdrowotnej. Jest wściekła na prezydenta Nawrockiego (WIDEO)
Zobaczcie, co nam jeszcze powiedziała.
Pamela Anderson jest nie do poznania! Zachwyciła przemianą na paryskim tygodniu mody
Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Metamorfozy Gwiazd Pamela Anderson
Pamela Anderson jest nie do poznania! Zachwyciła przemianą na paryskim tygodniu mody
Nikt nie spodziewał się takiej metamorfozy.
Marina i Wojtek sprawdzili, jak dobrze się znają. Po tym pytaniu obydwoje się zawstydzili (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Marina i Wojtek sprawdzili, jak dobrze się znają. Po tym pytaniu obydwoje się zawstydzili (WIDEO)
Takich odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał.
Na jaw wyszły szokujące szczegóły rozstania Nicole Kidman i Keitha Urbana. Znajomi pary ujawnili prawdę
Newsy Zagraniczni celebryci
Keith Urban Nicole Kidman
Na jaw wyszły szokujące szczegóły rozstania Nicole Kidman i Keitha Urbana. Znajomi pary ujawnili prawdę
Zdradzili, co naprawdę działo się w ich małżeństwie.
Patrycja Sołtysik miesiąc temu miała dramatyczny wypadek. Teraz zainwestowali w „bezpieczną kapsułę”
Ale plota! Z życia gwiazd
Andrzej Sołtysik Patrycja Sołtysik
Patrycja Sołtysik miesiąc temu miała dramatyczny wypadek. Teraz zainwestowali w „bezpieczną kapsułę”
"Wracamy (z różnym skutkiem) do normalności..." - ujawnia Patrycja.
Awantura przed spektaklem Szczepkowskiej. Aktorka musiała przepraszać Nawrockiego. Interweniowała policja…
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Afera Drama
Awantura przed spektaklem Szczepkowskiej. Aktorka musiała przepraszać Nawrockiego. Interweniowała policja…
Ależ afera!
Wyszło na jaw, jak Kołaczkowska zareagowała na diagnozę. Tak wyglądały jej ostatnie chwile życia…
Ale plota! Z życia gwiazd
Choroba Diagnoza
Wyszło na jaw, jak Kołaczkowska zareagowała na diagnozę. Tak wyglądały jej ostatnie chwile życia…
Aż trudno w to uwierzyć!
Sandra Kubicka przerywa milczenie po utracie ciąży: „Nie miałam na to wpływu…”
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Aleksander Baron Ciąża
Sandra Kubicka przerywa milczenie po utracie ciąży: „Nie miałam na to wpływu…”
Modelka zdobyła się szczere wyznanie po przykrym doświadczeniu...
Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski naprawdę to zrobią?! Taka decyzja dotycząca ślubu to szok dla fanów!
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski naprawdę to zrobią?! Taka decyzja dotycząca ślubu to szok dla fanów!
Podczas jubileuszowego odcinka „Tańca z Gwiazdami” aktorka uchyliła nam rąbka tajemnicy.
 