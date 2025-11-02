„Taniec z Gwiazdami” znów dostarczył widzom ogromnych emocji! Od pierwszych minut było widać, że uczestnicy walczą z całych sił, a w powietrzu czuć było napięcie, pasję i adrenalinę. Jubileuszowa edycja programu nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje fanów.

Urodziny Iwony Pavlović na antenie

Choć nikt się tego nie spodziewał, już na początku programu Krzysztof Ibisz zatrzymał show, by ogłosić, że Iwona Pavlović świętuje 63. urodziny. W tej chwili w całym studiu zapanowało wzruszenie, orkiestra zaczęła grać „Sto lat”, uczestnicy i jurorzy wstali z miejsc, a publiczność dołączyła do wspólnego śpiewania.

Iwona Pavlović, od lat wierna jurorka i prawdziwe serce programu, była wyraźnie poruszona. Wzruszenie nie opuszczało jej nawet po zejściu z wizji. Co więcej podczas próby generalnej również przygotowano dla niej tort i śpiewane życzenia!

Chciałabym podziękować wszystkim, bo pamiętajcie – na wizji widzimy gwiazdy, jurorów, prowadzących i orkiestrę, ale za tym wszystkim stoi cały sztab ludzi, którzy tworzą magię tego programu – powiedziała Pavlović z drżącym głosem, a w studiu rozległy się brawa.

Jej 63. urodziny stały się więc wyjątkową okazją, by przypomnieć, jak wiele wnosi do programu. Produkcja pokazała, że potrafi docenić swoją legendę i nie tylko surową jurorkę, ale też ciepłą, pełną pasji kobietę, którą pokochały miliony widzów.

Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem trochę zawstydzona, ale naprawdę szczęśliwa – powiedziała wzruszona Iwona Pavlović.

