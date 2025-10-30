Iwona Pavlović zdradziła, dlaczego unika Ewy Minge. Powód zaskakuje!
Jurorka "Tańca z Gwiazdami" nie gryzła się w język.
Iwona Pavlović jest uważana za najsurowszą jurorkę w programie „Taniec z Gwiazdami”. Kobieta dość ostro komentowała taniec Ewy Minge w popularnym show Polsatu. Projektantka mody nie kryła się z tym, że pokazała jedną z figur tanecznych lepiej niż sama jurorka. Niedawno obie panie pojawiły się na gali w Rzymie. Niestety, ale Iwona Pavlović nie miała kontaktu z ekspertką od mody. Zdradziła, jaki był powód.
Iwona Pavlović unika Ewy Minge. Powód jest zaskakujący
Iwona Pavlović w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że nie ma kontaktu z Ewą Minge, która odpadła w drugim odcinku jubileuszowej 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Specjalistka od tańca miała ostatnio okazję zobaczyć się z Ewą Minge, ale nie utrzymywała z nią kontaktu. Padły mocne słowa:
Wiesz co, nie rozmawiałam akurat z Ewą Mingę. Chyba nie czuję takiej potrzeby. Raczej staram się jej unikać. Nie jestem złą, czy obrażona. Staram się unikać ludzi, którzy na mnie źle wpływają, a Ewa Minge wyrzuca w moją stronę troszkę złą energię. Staram się nie komentować. To już było, to już jest za mną — podsumowała Iwona Pavlović.
Konflikt między Ewą Minge a Iwoną Pavlović
Ewa Minge i Michał Bartkiewicz jako pierwsi pożegnali się z programem „Taniec z Gwiazdami”. Projektantka mody nie kryła oburzenia, gdy w trakcie programu Rafał Maserak w parze z Iwoną Pavlović wykonali jej figurę taneczną, która tańczyła odcinek wcześniej. Zdaniem projektantki ich zachowanie było celowe i miało ją ośmieszyć:
„Basia Bursztynowicz zakończyła swój taniec. Po jej tańcu Rafał z Iwoną odtańczyli jakiś kawałek. Twierdzą, że to była taka spontaniczna choreografia. Nie podważam tego, ale w pewnym momencie Rafał wziął Iwonę i zrobił tak zwany „numer”, czyli figurę, która była moją końcową figurą w pierwszym tańcu w 1. odcinku. […] Dla widzów w zestawieniu z moim wiekiem to było szokujące. To już stało się viralem i teraz lata po sieci. Po tym wszystkim Iwona opadła na ziemię i Rafał to skomentował: „No bo widzicie państwo kroki, kroki, kroki. Uczymy się kroków, bo taką figurę to każdy potrafi zrobić. Figury to są najprostsze rzeczy” – przekazała Ewa Minge w rozmowie z Kozaczkiem.
My wtedy zrozumieliśmy, że te nasze niskie noty z tamtego odcinka to jest kwestia tego, że wykonaliśmy różnego rodzaju podniebne i naziemne akrobacje, które mogły nie przypaść jurorom do gustu.
Anoni. | 30 października 2025
Zla energia to wlasnie ona emanuje.
Zuzia | 30 października 2025
Pavlovic powinni na zbity pysk wywalic z tego programu!!!!Zazdrosna i obludna osoba.Pani Minge to ona moze co najwyzej pantofelki wypolerowac!!!