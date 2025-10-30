Iwona Pavlović jest uważana za najsurowszą jurorkę w programie „Taniec z Gwiazdami”. Kobieta dość ostro komentowała taniec Ewy Minge w popularnym show Polsatu. Projektantka mody nie kryła się z tym, że pokazała jedną z figur tanecznych lepiej niż sama jurorka. Niedawno obie panie pojawiły się na gali w Rzymie. Niestety, ale Iwona Pavlović nie miała kontaktu z ekspertką od mody. Zdradziła, jaki był powód.

Iwona Pavlović unika Ewy Minge. Powód jest zaskakujący

Iwona Pavlović w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że nie ma kontaktu z Ewą Minge, która odpadła w drugim odcinku jubileuszowej 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Specjalistka od tańca miała ostatnio okazję zobaczyć się z Ewą Minge, ale nie utrzymywała z nią kontaktu. Padły mocne słowa:

Wiesz co, nie rozmawiałam akurat z Ewą Mingę. Chyba nie czuję takiej potrzeby. Raczej staram się jej unikać. Nie jestem złą, czy obrażona. Staram się unikać ludzi, którzy na mnie źle wpływają, a Ewa Minge wyrzuca w moją stronę troszkę złą energię. Staram się nie komentować. To już było, to już jest za mną — podsumowała Iwona Pavlović.

