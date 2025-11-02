To był naprawdę wyjątkowy moment na planie programu „Taniec z Gwiazdami” tuż przed rozpoczęciem nagrań produkcja przygotowała dla Iwony Pavlović, zwanej „Czarną Mambą” ogromną niespodziankę z okazji jej 63. urodzin.

Wzruszająca niespodzianka na planie „Tańca z Gwiazdami”

Iwona Pavlović od lat jest nieodłączną częścią show. Utytułowana tancerka, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich od początku zasiada w jury programu. Znana jest z ogromnej pasji, profesjonalizmu i bezkompromisowych ocen, które przyniosły jej szacunek widzów, ale też miano najbardziej wymagającej jurorki.

Jurorka nie kryła wzruszenia, gdy na parkiecie pojawił się wielopiętrowy tort, rozbrzmiało „Sto lat”, a współpracownicy oraz uczestnicy programu „Taniec z gwiazdami” wręczyli jej bukiety kwiatów. Gdy emocje po niespodziance opadły, Iwona Pavlović zabrała głos i skierowała wyjątkowe słowa do całej ekipy:

Chciałabym tak naprawdę podziękować wszystkim. Pamiętajcie, drodzy Państwo – oglądamy gwiazdy, prowadzących, jurorów i orkiestrę, ale za tym wszystkim stoi ogromny sztab ludzi, którzy wkładają całe serce w tworzenie tego pięknego programu – powiedziała wzruszona jurorka.

Publiczność zareagowała gromkimi brawami, a Iwona nie kryła łez wzruszenia. To właśnie za szczerość, klasę i pasję widzowie ją uwielbiają.

