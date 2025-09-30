Na jubileuszu „Tańca z Gwiazdami” Krzysztof Rutkowski w rozmowie z Kozaczkiem podkreślił, że impreza nie wywołuje u niego tremy i jest to miłe, normalne spotkanie z ludźmi, z którymi wciąż ma kontakt.

Moja branża jest specyficzna, ludzie często dzwonią po poradę — mówi.

Krzysztof Rutkowski uciął spekulacje wokół rzekomej deportacji jego żony, Mai. W rozmowie stanowczo wyjaśnił, że do żadnej deportacji nie doszło, a szybka interwencja pozwoliła odzyskać dokument i zapobiec najgorszemu.

No nie, nie było deportacji Majki. Mogłoby dojść do deportacji, gdyby nie został odzyskany przeze mnie paszport dla Mai.

Jak relacjonuje, kluczowe było natychmiastowe działanie. Według Krzysztofa Rutkowskiego na paszporcie Mai miała wyjechać z Dubaju około 40-letnia kobieta. Sytuację udało się jednak opanować.

Na paszporcie Mai miała wyjechać z Dubaju kobieta w wieku około 40 lat. W związku z tym dobrze, że się wszystko skończyło. Dzięki szybkiej akcji – ja wtedy byłem w Wiedniu – podjąłem natychmiastowe tutaj działania, które w rezultacie doprowadziły do takiego efektu, jaki mamy – zdradził Krzysztof Rutkowski.

Rutkowski podkreśla, że cała sprawa zakończyła się sukcesem w ekspresowym tempie. Kulisy „akcji paszport” są filmowe: dokument został nadany przesyłką z Dubaju do Kolombo, gdzie Maja przebywała w strefie tranzytowej.

Także Maja po w sumie sześciu godzinach miała paszport odnaleziony. Natomiast paszport został nadany przesyłką z Dubaju do Kolombo, gdzie Maja przebywała w strefie tranzytowej, której nie mogłaby opuścić, tylko i wyłącznie zostałaby deportowana – podsumował.

Krzysztof Rutkowski o Mai – ktoś chciał jej ukraść tożsamość

