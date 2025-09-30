Krzysztof Rutkowski uciął spekulacje wokół rzekomej deportacji jego żony, Mai. W rozmowie stanowczo wyjaśnił, że do żadnej deportacji nie doszło, a szybka interwencja pozwoliła odzyskać dokument i zapobiec najgorszemu.

No nie, nie było deportacji Majki. Mogłoby dojść do deportacji, gdyby nie został odzyskany przeze mnie paszport dla Mai.

Maja Rutkowski świętuje 22. urodziny córki! Z tej okazji opublikowała jej odważne zdjęcia (FOTO)

Jak relacjonuje, kluczowe było natychmiastowe działanie. Według Krzysztofa Rutkowskiego na paszporcie Mai miała wyjechać z Dubaju około 40-letnia kobieta. Sytuację udało się jednak opanować.

Na paszporcie Mai miała wyjechać z Dubaju kobieta w wieku około 40 lat. W związku z tym dobrze, że się wszystko skończyło. Dzięki szybkiej akcji – ja wtedy byłem w Wiedniu – podjąłem natychmiastowe tutaj działania, które w rezultacie doprowadziły do takiego efektu, jaki mamy – zdradził Krzysztof Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski w szpitalu: „Chciałbym powiedzieć, że pierwsza faza jest już poza mną”

Rutkowski podkreśla, że cała sprawa zakończyła się sukcesem w ekspresowym tempie. Kulisy „akcji paszport” są filmowe: dokument został nadany przesyłką z Dubaju do Kolombo, gdzie Maja przebywała w strefie tranzytowej.