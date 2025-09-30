Krzysztof Rutkowski zapobiegł deportacji żony! To działo się z jej paszportem
"Podjąłem natychmiastowe tutaj działania".
Na jubileuszu „Tańca z Gwiazdami” Krzysztof Rutkowski w rozmowie z Kozaczkiem podkreślił, że impreza nie wywołuje u niego tremy i jest to miłe, normalne spotkanie z ludźmi, z którymi wciąż ma kontakt.
Moja branża jest specyficzna, ludzie często dzwonią po poradę — mówi.
Maja Rutkowski mogła zostać deportowana! Krzysztof uratował sytuację w ostatniej chwili
Krzysztof Rutkowski uratował żonę
Także Maja po w sumie sześciu godzinach miała paszport odnaleziony. Natomiast paszport został nadany przesyłką z Dubaju do Kolombo, gdzie Maja przebywała w strefie tranzytowej, której nie mogłaby opuścić, tylko i wyłącznie zostałaby deportowana – podsumował.
