Krzysztof Rutkowski obecnie udał się w podróż do Bangkoku z zamiarem otwarcia nowego biura. Niestety zagraniczny wyjazd okazał się prawdziwym koszmarem, bo detektyw znalazł się w miejscu, gdzie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi. Rutkowski pokazał, co teraz dzieje się na tamtejszych ulicach i poinformował internautów o skutkach żywiołu.

Krzysztof Rutkowski to jeden z najpopularniejszych detektywów w Polsce, a zarazem osobowość medialna. To postać, która kilkakrotnie była także zamieszana w kontrowersyjne sprawy.

Detektyw-celebryta poinformował ostatnio w mediach, że zdecydował się na otwarcie nowego biura za granicami kraju. Tym razem padło na Bangkog, w którym aktualnie przebywa i załatwia sprawy związane z biznesem. Jak się okazuje, od kilku dni trwa tam trzęsienie ziemi, a w piątek odnotowano wstrząsy o magnitudzie 7,3.

Poleciałem otwierać biuro i gdy wylądowałem, udałem się do hotelu. Miałem pokój na dwudziestym drugim piętrze i w związku z tym poproszono mnie o opuszczenie obiektu. Powiedziano mi, że będę musiał się ewakuować, bo może być kolejne tąpnięcie. Dali mi do dyspozycji limuzynę i wywożą mnie do drugiego hotelu – wyznał Krzysztof Rutkowski w rozmowie z ShowNews.pl.