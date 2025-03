Krzysztof Rutkowski to jeden z najpopularniejszych detektywów w Polsce, a zarazem osobowość medialna. Teraz będąc gościem u Żurnalisty, opowiedział o zarzucanych mu przez wielu oszustwach i nie tylko.

Krzysztof Rutkowski u Żurnalisty o ataku mediów. „Jedyne czego nie mogą mi wybaczyć to sukcesu”

Rutkowski o zarzucanych mu oszustwach

Krzysztof Rutkowski to postać, która kilkakrotnie była zamieszana w kontrowersyjne sprawy. Kilka z akcji detektywa-celebryty spotkało się z krytyką dziennikarzy i mediów oraz nieprzychylną opinią publiczną. W jego karierze już nie raz padały zarzuty, które były rzekomo związane z oszustwami, wykorzystywaniem czy szemranymi biznesami.

Teraz w wywiadzie z Żurnalistą detektyw w końcu odniósł się do kierowanych w jego stronę zarzutów, tym samym broniąc swojego stanowiska. Na pytanie o zarzucane mu oszustwa w stosunku z klientami odpowiedział:

Przez 35 lat, nigdy nie mieliśmy konfliktu z żadnym klientem, który do nas wystąpił sądownie o cokolwiek (…). Jeżeli my wykonalibyśmy źle robotę, czy jako biuro, czy jako biuro detektywistyczne, czy jako biuro doradcze, czy jako telewizja Patriot24, co robi klient? Idzie i zgłasza (…). Nie wszyscy będą zadowoleni (…), dlaczego są skargi (…), bo ktoś jest niezadowolony. Ludzie mają różne wyobrażenia (…). Jest jeden fakt, który za mną przemawia. Przez 35 lat na rynku, tysiące przerobionych robót, nigdy konfliktu z klientem w sądzie. O czymś to świadczy – tłumaczył Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski, choć do lat mierzy się z wieloma kontrowersjami związanymi ze swoim wizerunkiem i wiele jest mu zarzucane, to twierdzi, że jest masa ludzi, którzy są zadowoleni z jego pracy, a on nie ma sobie nic do zarzucenia.

Ja jestem na celowniku od wielu lat (…). Wybrałem taki kierunek i takie życie. Jestem osobą, która bierze pod uwagę walkę i po to się urodziłem, żeby walczyć i po się urodziłem, żeby zwyciężać, po to urodziłem się, żeby konfrontować się ze złem. Jeżeli ja to wykazuje, że tysiące spraw zostały zakończone super, z podziękowaniami, gdzie kiedy wejdziesz do mnie do gabinetu ściany dookoła oklejone są podziękowaniami – wyznał Rutkowski.

Żurnalista zapytał także Rutkowskiego czy ma takie sprawy, w których sam wewnętrznie czuje, że zrobił coś źle. Ten bez zastanowienia odpowiedział: