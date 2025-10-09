Maja Rutkowski jakiś czas temu zdecydowała się na przygodę życia i wyjazd do Sri Lanki, aby wziąć udział w 3. sezonie programu „Królowa przetrwania”. Celebrytka po dłuższej nieobecności wreszcie wróciła do domu, a na miejscu czekała na nią niespodzianka od męża. Krzysztof Rutkowski musiał nieźle się wykosztować.

Krzysztof Rutkowski na powitanie kupił żonie ferrari

„Królowa przetrwania” to telewizyjne reality-show, w którym uczestniczki walczą o przetrwanie, nagrodę pieniężną oraz tytuł najlepszej w samym środku tajlandzkiej dżungli. Program doczekał się już 3 sezonu, ale i niemałych zmian. Tym razem akcja rozgrywa się na Sri Lance, a nową prowadzącą jest Małgorzata Roznek-Majdan, która zastąpiła Izu Ugonoh.

Wśród uczestniczek nowej edycji pojawiły się: Monika Jarosińska, Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Dominika Rybak, Izabela Macudzińska-Borowiak, Sofi Sivokha, Dominika Serowska, Karolina Pajączkowska, Anna Sowińska, Natalia Sadowska i Agnieszka Grzelak. Panie nie tylko musiały zmierzyć się z trudnymi warunkami, ale również z odmiennymi charakterami, które często okazują się być najtrudniejsze, ale o tym przekonamy się podczas emisji programu.

Po tygodniach spędzony w rozłące Maja Rutkowski wreszcie wróciła do domu. Stęskniony Krzysztof Rutkowski powitał żonę pokaźnym bukietem kwiatów, ale to nie koniec. Mąż zabrał ją do luksusowego salonu samochodowego i wręczył jej nowiutki samochód marki Ferrari.

Ja przed chwilą odebrałem moją ukochaną żonkę oczywiście ze Sri Lanki, z Kolombo przyleciała do Polski, z paszportem koloru czerwonego. Kwiaty czerwone no i oczywiście co…Ferarri jest również czerwone. Co wy ta no? Czy też tak witacie swoje żony? – pytał zadowolony Rutkowski na Instagramie.

W kolejnym nagraniu szczęśliwa Maja pochwaliła się swoim nowym nabytkiem od męża i zwórciła się z pytaniem do internautów.

Cudowny dzień, a to początek podobnych niespodzianek. Dobry wybór? Dobry gust? Dajcie znać – mówiła Maja.

Warto wspomnieć, że zanim Maja Rutkowski dotrała na plan programu „Królowa przetrwania”, to po drodze czekała ją nieprzyjemna sytuacja. Celebrytce ukradziono paszport, przez co nie chcieli jej wpuścić na Sri Lankę, a nawet miała być deportowana. Na szczęście jej mąż wkroczył do akcji i odnalazł dokument.