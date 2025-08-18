Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)

Rutkowscy świętują 6. rocznicę ślubu!

Krzysztof i Maja Rutkowscy obchodzą właśnie swoją 6. rocznicę ślubu. Z tej okazji para podzieliła się relacją z ich wspólnego świętowania. Pod opublikowanymi kadrami Maja napisała:

„16 lat z moim ukochanym @detektywkrzysztofrutkowski liczy się podwójnie 🤪🙈 Jak z tego wynika jesteśmy już ze sobą 32 lata 🤣 Co Wy na to ? ❤️👍👌🍾🌴” – pisała na Instagramie Maja Rutkowska.