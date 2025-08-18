Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)
Tacy to pożyją!
1 / 4
Krzysztof i Maja Rutkowscy obchodzą właśnie swoją 6. rocznicę ślubu. Z tej okazji para podzieliła się relacją z ich wspólnego świętowania. Pod opublikowanymi kadrami Maja napisała:
„16 lat z moim ukochanym @detektywkrzysztofrutkowski liczy się podwójnie 🤪🙈 Jak z tego wynika jesteśmy już ze sobą 32 lata 🤣 Co Wy na to ? ❤️👍👌🍾🌴” – pisała na Instagramie Maja Rutkowska.
2 / 4
Znany detektyw i jego ukochana pokazali ujęcia, na których bawią się wraz z synem w luksusowej knajpce. Jak zwykle nie mogło być skromnie i tego wieczoru nie zabrakło kolorowych drinków, muzyki, tortu czy zimnych ogni.
3 / 4
Dzień wcześniej Maja zdecydowała się również na romantyczny gest i opublikowała w social mediach ich wspólne fotki ze ślubu oraz dodała wzruszający opis:
„Każdego 17 sierpnia jak każdego dnia w roku przez 366 dni w roku jestem dla Ciebie, a Ty dla mnie ❤️W krok w krok w dobrych momentach, a także tych złych, bo życie to czasami nie bajka, ale wszystko robimy, aby w naszych sercach byłaby tą bajką, naszą zaczarowaną i wyjątkową !!! @detektywkrzysztofrutkowski ❤️ do końca świata i jeszcze dzień dłużej !!!”
4 / 4
Warto wspomnieć, że Maja i Krzysztof Rutkowscy wzięli ślub 17 sierpnia 2019 roku. Ich huczna uroczystość odbyła się w pałacu w Rozalinie pod Warszawą. Na weselu zjawiło się około 200 gości, a całość odbyła się w królewskiej scenerii. Co ciekawe, już pięć lat później, czyli w 2024 roku para postanowiła odnowić przysięgę małżeńską. Poza szczęśliwym małżeństwem Rutkowscy spełniają się w roli rodziców. Para wychowuje wspólnego syna Krzysztofa Juniora oraz córkę Kaję, która jest córką Mai z jej poprzedniego związku.