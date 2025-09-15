Książę Harry świętuje 41. urodziny nie po królewsku? Zatrzymał się w Polsce, by zjeść FRYTKI
W drodze na Ukrainę odwiedził polski food truck.
15 września książę Harry obchodzi swoje 41. urodziny. Tym razem jednak uwagę wszystkich przyciąga nie życie prywatne syna króla Karola III, lecz jego działalność międzynarodowa. Jak donoszą brytyjskie media, tuż po wizycie w Wielkiej Brytanii arystokrata udał się do Kijowa, a drogę do ukraińskiej stolicy pokonał pociągiem z Polski.
Książę Harry świętuje 41. urodziny nie po królewsku
Choć pobyt księcia w naszym kraju był jedynie krótkim przystankiem, to właśnie on dostarczył jednej z najbardziej zaskakujących scen podróży. Podczas nocnego postoju nieopodal polsko-ukraińskiej granicy Harry został sfotografowany przy food trucku, gdzie zamówił frytki. Przekąskę, której nikt nie spodziewałby się w kontekście królewskiej podróży.
Atmosfera przystanku okazała się niezwykle swobodna. Według relacji brytyjskiego dziennika, książę rozbawił towarzyszy żartem dotyczącym sprzedawcy, który akurat zamykał lokal mimo niespodziewanego napływu klientów. Z humorem stwierdził, że właśnie w tym momencie właściciel ma pewnie największy ruch w historii. Na zdjęciach opublikowanych przez brytyjskie media widać także menu w języku polskim, oferujące zapiekanki, nuggetsy, kawę czy zupę dnia.
Podróż arystokraty na Ukrainę przebiegała w ścisłym reżimie bezpieczeństwa, a część spotkań owiana jest tajemnicą. „The Guardian” zasugerował nawet, że po wizycie na ukraińskim Majdanie książę mógł rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, choć żadna ze stron tego oficjalnie nie potwierdziła.
Po tej wizycie książę znika. Jego samochód odjeżdża od konwoju na około godzinę, a kiedy [Harry] wraca do grupy, jest powściągliwy i małomówny. Podejrzewa się, że udał się na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, ale ani on, ani prezydent nie chcą tego potwierdzić – przekazał „The Guardian”.
