Meghan Markle wraca na ekrany w nowym programie „With Love, Meghan” na Netflixie i… jak zawsze budzi skrajne emocje. W najnowszym odcinku księżna Sussex podzieliła się szczegółami poranków w luksusowej posiadłości w Montecito. Jak się okazuje, dzień zaczyna od gotowania dla całej rodziny.

„Księżna desperacji”? MIAŻDŻĄCE recenzje nowego show Meghan Markle!

Meghan Markle i jej PORANNA RUTYNA z Harrym viralem internetu! ,,Mój bekon przyciąga wszystkich chłopców…”

Długo zapowiadane show księżnej Sussex w końcu ujrzało światło dzienne. Produkcja Netfliksa, w której Meghan pokazuje swoją codzienność w Montecito, ma być jej wielkim powrotem na medialne salony po latach kontrowersji związanych z odejściem z rodziny królewskiej. Tym razem jednak nie ma mowy o użalaniu się nad trudami bycia księżną – Meghan postanowiła postawić na lifestyle.

W pierwszych odcinkach dzieli się swoimi „sekretami” dotyczącymi organizacji domowych przyjęć, gotowania i celebrowania „małych rzeczy”. W drugim odcinku widzowie mogli zajrzeć do jej kuchni i poznać poranne rytuały całej rodziny Sussexów. Jak się okazuje, to Meghan wstaje pierwsza i dba o śniadanie dla wszystkich.

Meghan Markle pokazuje córkę po raz pierwszy od miesięcy! Uroczy kadr na stronie nowej marki

Każdego ranka wstaję i z wielką dumą przygotowuję śniadanie dla mojej rodziny. Poranki są szybkie – trzeba odprowadzić dzieci do szkoły – wyznała w programie.

Widzowie dowiedzieli się również, że jej ulubioną poranną tradycją są „niespodziankowe” naleśniki, w których ukrywa różne dodatki – od czekolady po jagody w kształcie uśmiechniętej buźki. Książę Harry natomiast jest fanem… soli. „Harry lubi wszystko słone i zawsze soli potrawy jeszcze przed spróbowaniem– zdradziła Meghan.

Jednak to nie królewskie śniadania, a spontaniczna przeróbka popularnej piosenki sprawiła, że ten odcinek podbił sieć. W trakcie smażenia boczku Meghan rzuciła żartem:

Zapach mojego bekonu przyciąga do kuchni mojego męża i trzy psy, a nie mój perfum – po czym zaczęła śpiewać przerobioną wersję hitu Kelis: „My bacon brings all the boys to the yard”.

Fragment szybko stał się viralem! TikTok i Twitter zapełniły się przeróbkami i memami, w których internauci nie mogli powstrzymać się od żartów na temat spontanicznego wykonania Meghan.

Netflix promuje „With Love, Meghan” jako pełne ciepła spojrzenie na codzienność księżnej Sussex. Ale jak zwykle nie wszyscy są zachwyceni.

Meghan Markle oskarżona o plagiaty?! Jej nowa nazwa marki wzbudziła wiele kontrowersji

Krytycy zauważają, że show jest „do bólu perfekcyjne” i wygląda jak starannie wyreżyserowana kampania PR-owa. Meghan kreuje się na idealną żonę i matkę, jednocześnie skutecznie omijając temat wszystkich kontrowersji, które towarzyszyły jej odejściu z brytyjskiej rodziny królewskiej.

Mimo to program cieszy się sporym zainteresowaniem – zarówno wśród jej fanów, jak i osób, które oglądają go jedynie po to, by się pośmiać. „Hate-watch” nowego formatu Sussexów już trwa, a internauci tylko czekają na kolejne viralowe teksty księżnej.