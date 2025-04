Meghan Markle i książę Harry znów na cenzurowanym. Po tym, jak Meghan podpisała paczkę promującą swoją markę lifestyle’ową jako ,,Jej Królewska Wysokość”, w Pałacu zawrzało. Książę William zamierza raz na zawsze zakończyć to „nadużycie”.

Meghan Markle wpadła w kolejne tarapaty. Wszystko przez promocyjną paczkę z produktami swojej nowej marki As Ever, w której dołączyła notatkę podpisaną jako „Jej Królewska Wysokość Księżna Sussex”. To posunięcie mocno nie spodobało się królewskim komentatorom – bo choć Meghan formalnie zachowała tytuł HRH, od 2020 roku obowiązuje ją zakaz wykorzystywania go w celach komercyjnych.

Według źródeł portalu Daily Beast, książę William jest „wściekły” i nie zamierza dłużej tolerować tego typu praktyk. Informator twierdzi, że książę Walii czuje „pogardę” wobec brata i jego żony, a ich zachowanie odbiera jako zdradę królewskich zasad.

Nie ma mowy, żeby William jako król na to przystał. Tytuły zostaną po prostu usunięte, gdy obejmie tron – twierdzi źródło.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2020 roku, po odejściu z pełnienia królewskich obowiązków, Harry i Meghan mieli prawo zachować tytuły HRH, ale nie wolno im używać ich w celach zarobkowych czy promocyjnych. Meghan jednak znów przesunęła granicę – zdaniem wielu: z premedytacją.

Co więcej, komentatorzy sugerują, że Meghan celowo testuje granice cierpliwości króla Karola III, który – jak twierdzą informatorzy – ma być zbyt łagodny wobec Sussexów. William, będący pierwszy w kolejce do tronu, już teraz ma inne podejście: zero tolerancji dla łamania ustaleń.

Tymczasem Meghan wydaje się nie przejmować. Jej firma As Ever, oferująca ekologiczne przetwory, herbaty i ciasteczka, cieszy się sporym zainteresowaniem. Niektóre produkty już się wyprzedały. Mimo że krytyka narasta, marka się rozwija, a Meghan zdaje się nie zwalniać tempa.

W tym samym czasie jej serial na Netflixie, ,,With Love, Meghan”, został przedłużony o drugi sezon, mimo mieszanych recenzji. Para, choć kontrowersyjna, wciąż przyciąga media i fanów, ale jak długo jeszcze z tytułami książęcymi?

Jak dotąd Pałac Kensington nie skomentował oficjalnie całej sytuacji. Przedstawiciele Sussexów utrzymują, że Meghan nie naruszyła ustaleń. Ale jeśli William rzeczywiście zdecyduje się działać, możemy być świadkami kolejnego rozdziału w królewskim konflikcie, który – choć trwa od lat – wciąż nie traci na intensywności.