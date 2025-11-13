Doniesienia prosto z „Tańca z Gwiazdami” zaskoczą chyba wszystkich. Książę William gwiazdą najnowszego odcinka uwielbianego show.

Finał „Tańca z Gwiazdami”

Fani nie mają wątpliwości – to był wyjątkowy sezon! Jubileuszowa edycja kultowego programu „Taniec z Gwiazdami” zapisała się w historii jako jedna z najlepszych w dziejach show. Pełna emocji, wzruszeń i wielkich powrotów, przyciągnęła przed ekrany miliony widzów i na długo pozostanie w ich pamięci.

Widzowie zgodnie podkreślają, że tegoroczna obsada taneczna była jedną z najmocniejszych w historii programu. Każdy odcinek przynosił niezapomniane występy, wzruszające historie i prawdziwą pasję do tańca.

Tymczasem coraz głośniej mówi się o wielkim finale. Kto zdobędzie upragnioną Kryształową Kulę i rekordową nagrodę pieniężną? Na parkiecie zostali już tylko najlepsi z najlepszych, a poziom umiejętności uczestników jest tak wysoki, że o zwycięstwie mogą zdecydować najdrobniejsze szczegóły.

Sporo dzieje się też w amerykańskiej wersji programu.

Książę William pojawił się w „Tańcu z Gwiazdami”

Podczas przygotowań do wtorkowego odcinka amerykańskiej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” Robert Irwin został zaskoczony wyjątkowym telefonem. W pewnym momencie uczestnik show odebrał połączenie wideo od specjalnego gościa, którym okazał się książę William.

Następca brytyjskiego tronu wyznał przyrodnikowi, że brakowało mu jego obecności w Rio de Janeiro podczas gali rozdania ekologicznych nagród Earthshot Prize. Irwin, który pełni funkcję ambasadora tego projektu, miał pierwotnie wziąć udział w uroczystości, ale jednak zrezygnował z wyjazdu, by w pełni poświęcić się przygotowaniom do tanecznego programu.

Cześć Robert! Jak się masz? Tegoroczni finaliści naprawdę zamierzają ocalić świat. Brakuje nam Ciebie Robercie. Podczas gdy twoje zwinne stopy przemierzają inne miejsca, potrzebuję Cię tutaj – mówił Książę William.

Książę William daje rady uczestnikom „TzG”

Książę William zwrócił się również do tanecznej partnerki Roberta Irwina, Witney Carson i udzielił jej kilka wskazówek dotyczących ich następnego występu. Na koniec rozmowy książę życzył parze powodzenia i wyraził przekonanie, że mają duże szanse na zwycięstwo.

Whitney musisz go pokryć jak największą ilością brokatu. Kochani naprawdę macie szanse na wygraną. Powodzenia w programie – podsumował następca tronu.

Warto dodać, że w odcinku Irwin zaprezentował foxtrota do utworu „Footprints in the Sand” w wykonaniu Leony Lewis, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Taniec zadedykował swojemu ojcu, legendarnemu „łowcy krokodyli” – Steve’owi Irwinowi.