Choć przywykliśmy do tego, że książę William zdobywa wyróżnienia i uznanie na całym świecie, tym razem spotkała go niespodzianka. Syn króla Karola III został właśnie pozbawiony tytułu, który od lat należał tylko do niego. Fani nie dowierzają, a w sieci zaroiło się od komentarzy i żartów z “detronizacji” następcy tronu.

Syn króla Karola pozbawiony tytułu

Książę William przez lata uchodził za niekwestionowanego lidera jednego z najdziwniejszych, ale i najbardziej rozpoznawalnych rankingów świata. Od 2021 roku dzierżył tytuł, którego bronił z godnością i wdziękiem, aż do teraz.

W tegorocznym zestawieniu agencji Reboot Online okazało się bowiem, że William został zdetronizowany. Jego miejsce na szczycie zajął nie kto inny, jak Dwayne “The Rock” Johnson, hollywoodzki aktor i były wrestler.

Eksperci przeanalizowali aż osiem kryteriów atrakcyjności – od proporcji twarzy, przez uśmiech, po… połysk na głowie (!). I choć książę Walii uzyskał imponujący wynik 8,76 punktów, to The Rock zdobył komplet – 10/10 za idealną budowę twarzy.

Książę William zdetronizowany

Raport opublikowany przez Reboot Online nie pozostawia wątpliwości – William wciąż pozostaje w ścisłej czołówce, jednak tym razem musiał ustąpić.

Książę Walii zajął drugie miejsce z wynikiem 8,76. Wciąż zachwyca doskonałą proporcją twarzy (9,3/10) i bardzo pozytywnym odbiorem medialnym (7,84/10). Jest też w pierwszej piątce najczęściej wyszukiwanych „seksownych łysych mężczyzn w internecie” – czytamy w zestawieniu.

W sieci natychmiast wybuchła burza komentarzy.

„Korona spadła z królewskiej głowy!” – żartują internauci.

„Teraz to The Rock jest królem łysych!” – śmieją się inni.

Sam Dwayne Johnson skomentował zwycięstwo z przymrużeniem oka.

Zawsze chciałem być królem… No to teraz jestem! – zażartował na Instagramie.

William znów zachwycił

Choć książę stracił tytuł, jego fanki nie mają wątpliwości: William wciąż wygląda doskonale. Podczas niedawnej wizyty w Brazylii z okazji gali Earthshot Prize pojawił się na zielonym dywanie w granatowym, aksamitnym smokingu i jak zwykle przyciągnął wszystkie spojrzenia.

„On naprawdę wie, jak prezentować się z klasą!” – piszą internautki.

„Kto potrzebuje włosów, gdy ma takie spojrzenie?!” – dodają inne.

Eksperci od wizerunku podkreślają, że mimo utraty tytułu, William wciąż pozostaje jednym z najbardziej eleganckich i lubianych członków rodziny królewskiej.