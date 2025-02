W najnowszym odcinku podcastu Agaty Gwiazdowskiej Co przekazuJESZ Laura Breszka zdecydowała się na szczere wyznanie. Jak się okazuje, informacje krążące w mediach są nieprawdziwe.

Laura Breszka w podcaście Agaty Gwiazdowskiej dementuje plotki: „Nie adoptowałam Daniela”

Historia Daniela poruszyła wiele osób. Jego mama, Olivia Breszka, zmarła w wieku zaledwie 36 lat, osierocając dwuletnie dziecko. W emocjonalnym wpisie na Instagramie w 2020 roku Laura wspominała swoją siostrę i obiecywała, że zaopiekuje się jej synkiem:

Zostawiła dwuletniego synka. Miała 36 lat. Ja dalej tego nie pojmuje. Nigdy tego, że jej naprawdę nie ma, nie poczuje. Dla mnie zawsze pozostanie żywą, roześmianą, najbardziej kumatą dziewczyną pod słońcem. Kochamy Cię bardzo, bardzo, bardzo i opiekujemy się Twoim Danielem. – pisała wówczas aktorka.

Choć Laura Breszka aktywnie uczestniczy w wychowaniu chłopca, teraz podkreśla, że oficjalnie to jej mama ma nad nim prawną opiekę:

To jest jakiś fake news. Ja nie adoptowałam Daniela. Jeszcze ten proces nie został wszczęty, moja mama ma prawa do opieki… i razem go wychowujemy – powiedziała wyraźnie poruszona aktorka.

Podkreśliła, że nigdy nie wypowiadała się publicznie na temat swojej roli w życiu siostrzeńca, a medialne doniesienia nie mają pokrycia w rzeczywistości. ,,Wszystko, co tam powstało w internecie, to jest… ja w ogóle ani razu tak naprawdę nie mówiłam o tym„ – dodała.

Aktorka przez lata unikała komentowania swojego życia prywatnego, jednak zainteresowanie jej sytuacją rodzinną nie słabnie. Tym razem musiała stanowczo zdementować plotki i jasno postawić granice.

Czy zdecyduje się na formalne przyjęcie Daniela pod swoją opiekę? Tego na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne – chłopiec dorasta w otoczeniu pełnym miłości i troski.

Aktorka woli jednak skupić się na tym, co tu i teraz, niż ulegać internetowym spekulacjom. Jak sama podkreśla – to, co dzieje się w jej rodzinie, nie powinno być przedmiotem medialnych domysłów.