Sylwia Grzeszczak i Liber przez lata uchodzili za jedną z najbardziej skrytych par sceny muzycznej. 2014 roku wzięli ślub, a rok później powitali na świecie córkę Bognę. We wrześniu 2023 roku ogłosili rozstanie, czym ogromnie zaskoczyli fanów.

Przyjaźnimy i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę. Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu! Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę – pisali w oświadczeniu.

Po rozstaniu Sylwia Grzeszczak związała się z biznesmenem Maciejem Buzałą, znanym wcześniej m.in. z relacji z Blanką Lipińską. Media od miesięcy donosiły, że piosenkarka odnalazła szczęście u boku nowego partnera. Teraz przyszła kolej na Libera. Jeszcze niedawno widywany był w towarzystwie tajemniczej kobiety, ale dopiero niedawno zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy.

Liber nie kryje uczuć

Podczas programu „Pytanie na śniadanie”, 27 września 2025 roku prowadząca Anna Lewandowska wprost zapytała rapera o życie uczuciowe. Liber bez wahania odpowiedział:

Tak, jestem szczęśliwy – zdradził w programie śniadaniowym.

Muzyk nie zdradził kim, jest jego partnerka ze względu na to, iż zapewne nie działa w świecie show-biznesu.

W rozmowie z portalem ,,Jastrząb Post” muzyk wyznał, że nie zamierza dłużej komentować tematu rozwodu z Sylwią Grzeszczak.

Nie chciałbym już tego tematu rozdmuchiwać więcej, to już oczywiście za nami. Myślę, że wszystko zostało powiedziane, również przez piosenki – zdradził raper.

Podkreślił przy tym, że nadal tworzy nowe utwory, a ich zeszłoroczny hit „Och i Ach” tylko udowodnił, że artystycznie wciąż potrafią „rozwalić system”.

