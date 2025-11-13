Jej życie prywatne od lat przyciągało uwagę fanów – ma czworo dzieci z trzema różnymi partnerami, a od jakiegoś czasu jest w związku z kolejnym mężczyzną.

Fenomen serialu „Rodzina Zastępcza”

„Rodzina Zastępcza” od wielu lat pozostaje jednym z najbardziej lubianych i najcieplej wspominanych seriali komediowych w historii polskiej telewizji. Serial emitowany był przez dekadę – od 1999 d0 2009 roku, a przez jego obsadę przewinęło się wielu aktorów, w tym także tych młodocianych, a ich losy – pomimo upływu prawie dwóch dekad od emisji ostatniego sezonu – wciąż interesują fanów kultowego sitcomu.

Teraz gruchnęły wieści o jednej z gwiazd serialu – Moniki Mrozowskiej, której życie miłosne od dawna jest poruszane na łamach mediów.

