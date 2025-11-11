Nowa żona Łukasza Schreibera postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów. W trakcie Q&A ujawniła swoją prawdziwą metrykę, a także różnicę wieku, jaka dzieli ją od męża.

Aż tyle lat różnicy! Weronika Schreiber zdradziła, ile ma lat

Weronika Schreiber coraz śmielej pokazuje swoje życie w sieci. Od kiedy poślubiła byłego ministra Łukasza Schreibera, jej profil na Instagramie obserwuje coraz więcej internautów. Tym razem młoda żona polityka postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów i przy okazji zdradziła szczegół, który zaskoczył wszystkich.

W trakcie internetowego Q&A padło pytanie o różnicę wieku pomiędzy nią a jej znanym mężem. Weronika nie unikała tematu i odpowiedziała wprost: „Różnica wieku między nami wynosi 18 lat.”

Tym samym ujawniła, że ma zaledwie 20 lat, podczas gdy Łukasz Schreiber skończył 38. Mimo tak dużej różnicy, młoda żona zapewnia, że nie stanowi to dla nich żadnego problemu.

PS Dla wszystkich zainteresowanych – nie, nie odczuwamy tego nawet w 1%.

„Wiedziałam, czego chcę w życiu”

W innym pytaniu obserwatorzy zapytali Weronikę, jak udało jej się w tak młodym wieku „zrobić karierę i wszystko poukładać”. 20-latka zareagowała dojrzałą odpowiedzią:

Bardzo szybko (moim zdaniem) wiedziałam, co chcę w życiu osiągnąć – własne działalności i rodzinę. Zależało mi, by mieć poukładane życie zawodowe i prywatne. Co do kariery – porozmawiamy za 10 lat. Teraz nauka, rozwój i ciężka praca.

Nowe życie Schreibera

Łukasz Schreiber jeszcze do niedawna był mężem Marianny Schreiber, z którą ma 10-letnią córkę Patrycję. Para rozstała się w marcu ubiegłego roku, a rozwód zapadł kilka miesięcy później. Niedługo potem polityk poślubił Weronikę, która w mediach społecznościowych regularnie dzieli się kadrami ze wspólnego życia.

Choć ich związek od początku wzbudza emocje, oboje wydają się szczęśliwi i nie przejmują się komentarzami.