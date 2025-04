Uważam, że cała ta sytuacja jest dla mnie żenująca. Ja jestem 5 lat po rozwodzie. Cały czas tego typu sytuacje są podnoszone na forum publicznym przez drugą stronę, w tym przypadku moją byłą żonę. Starałem się jak najlepiej zakończyć nasze małżeństwo i odpowiedziałem na prośbę o rozwód – to moja żona złożyła pozew rozwodowy – i wydawało mi się, że możemy to od początku do końca załatwić w jak najbardziej elegancki sposób. Proszę mi wierzyć, że dołożyłem wszelkich starań, żeby tak było, łącznie z podziałem majątku – zapewnia w „Świecie Gwiazd”.

Maciej Kurzajewski do tej pory nie komentował wypowiedzi Pauliny Smaszcz, a jedynie oświadczał, że przestrzeń na dyskusje jest w sądzie. Teraz przerwał milczenie i opowiedział o relacji z Katarzyną Cichopek oraz ujawnił, co myśli o byłej żonie w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w „Świecie Gwiazd”.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich relacja zyskała publiczny rozgłos w 2022 roku, choć współpracowali ze sobą już wcześniej jako prowadzący program „Pytanie na śniadanie”. Para oficjalnie potwierdziła swój związek 7 października 2022 roku, co zakończyło miesiące spekulacji i domysłów. Od tego momentu zaczęli dzielić się wspólnymi zdjęciami i relacjami z życia prywatnego, co spotkało się z dużym zainteresowaniem fanów i mediów.

Szymkowiak zasugerował, że wypowiedzi Smaszcz wpływają na jego wizerunek i być może przez to traci wiele współprac. Kurzajewski nie ma wątpliwości, że tak jest, ale zauważa, że jeszcze więcej krzywdy wyrządza swoim dzieciom:

Oczywiście, że to wpływa na mój wizerunek, takie nękanie, bo tak bym to nazwał z mojej perspektywy, ale tak naprawdę to jest najtrudniejsze dla dzieci, dla moich synów. (…) – powiedział.

Staje w obronie także partnerki Katarzyny Cichopek: „Ja na ten casting, do tego programu nie zostałem zaproszony, a jestem w tym wykorzystywany. Mało tego, co do mojej osoby, powiedzmy, że to jeszcze mogło się wydarzyć, no bo byliśmy małżeństwem, natomiast zupełnie nie rozumiem tych wycieczek w stronę Kasi, bo ona tutaj w żaden sposób nie powinna być zaczepiana. Nie odegrała kompletnie żadnej roli tutaj. (…) Ja jestem z Kasią od 3 lat, jesteśmy bardzo szczęśliwi i dorabianie do tego historii, które byłyby wygodne dla drugiej strony, jest dla mnie po prostu czymś głęboko zasmucającym, ale też zamierzam doprowadzić te wszystkie rzeczy, które są pomówieniami, które są nieprawdą, do końca w sądzie”.

Wychodzę z założenia, że jeżeli mam jakieś argumenty, które absolutnie przesądzają o mojej wersji wydarzeń, to idę z tym do sądu i poszedłem z tym do sądu. Jeżeli nie ma się w garści argumentów, to się nie idzie do sądu. Ja idę w kilku sprawach, zarówno z powództwa cywilnego, jak i karnego. Zamierzam je doprowadzić do końca – zaznacza.

Tłumaczy, że starał się elegancko zakończyć małżeństwo i nie rozumie, dlaczego po 5 latach od rozwodu Paulina Smaszcz doszła do wniosku, że coś wyglądało zupełnie inaczej:

Gdyby ktoś stworzyłby oś czasu, to biorąc pod uwagę różne wersje drugiej strony, to byłoby kilka równoległych, a nawet kilka osi czasu, a jednej nie sposób było stworzyć – ironizuje Kurzajewski.

Stanowczo określa działania byłej żony za nękanie i działanie na niekorzyść wizerunku:

„Uderzanie we mnie właściwie każdego dnia… całość tego tematu chce zamknąć w sądzie. Jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to nie robi takich rzeczy, zwłaszcza kiedy zakończył swój związek. Wydawało mi się, że wspólnie się umówiliśmy, że zakończymy w najbardziej elegancki sposób. (…) Jest to dla mnie niezrozumiałe, nie mogę się nadziwić, jestem zażenowany tę sytuacją, a najbardziej cierpią na tym nasi synowie” – mówi dziennikarz.

Szymkowiak zapytał, dlaczego synowi milczą: