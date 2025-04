Cichopek i Kurzajewski wypoczywają w Sopocie! Wszystkie DRAMY po nich spływają

Subtelna riposta na docinki?

Po całym zamieszaniu z Kubą Wojewódzkim, który w swoim show pozwolił sobie na dość mocne teksty pod adresem „Kurzopków”, wielu zastanawiało się, czy para odpowie. No i odpowiedziała w eleganckim stylu. Zamiast wdawać się w kolejną medialną burzę, Kasia i Maciek spędzają czas nad morzem, trzymają się za ręce, jedzą gofry i wrzucają InstaStories z piosenką „Kiss of Life”. I to w sumie mówi wszystko.